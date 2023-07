Venäjä kieltää virkamiehiltä iPhonen käytön

Venäjä on kieltämässä tuhansilta valtion virkamiehiltä Applen iPhone-puhelinten käytön työtehtävien hoidossa. Syynä kiellolle on Yhdysvaltain vakoilutoiminnan pelko. Turvallisuusviranomaiset uskovat amerikkalaisten pääsevän Applen tuotteiden avulla käsiksi arkaluontoiseen tietoon. Asiasta kertoo Financial Times.

iPhone-puhelinten lisäksi kaikkien muidenkin Applen tuotteiden käyttö työtarkoituksiin tulee kielletyksi. Esimerkiksi kauppaministeriössä kielto tulee voimaan huomenna maanantaina. Myös valtiota lähellä olevien yhtiöiden työntekijät tulevat kuulumaan kiellon piiriin.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on ollut huolissaan Applen tuotteiden käytöstä jo pitkään. Muun muassa presidentin kanslia on kuitenkin jarrutellut kiellon käyttöönottoa, koska he pitävät iPhoneista. Viime aikoina vakoilutoiminta on kuitenkin FSB:n mukaan lisääntynyt merkittävästi.

– Ministeriöiden turvallisuusviranomaiset – nämä ovat FSB:n työntekijöitä, jotka toimivat siviilitehtävissä, kuten varaministereinä – ilmoittivat, että iPhone-puhelimia ei enää pidetä turvallisina ja että tulisi etsiä muita vaihtoehtoja, eräs iPhonet kieltäneen ministeriön työntekijä kertoo FT:lle.

Vaikka Applen tuotteiden työkäyttö tuleekin nyt kielletyksi, niitä saa edelleen käyttää vapaa-ajalla. Monet kokevatkin kahden eri puhelimen käytön olevan tarpeettoman vaikeaa. Lisäksi venäläisten itsensä kehittämä Aurora-käyttöjärjestelmä on tunnettu kehnoudestaan.

– Työsähköpostin käytölle ei-sertifioiduilla laitteilla oli jo aiemmin rajoituksia. Mutta suurin osa virkamiehistä ei noudattanut niitä. Kysymys on, noudattavatko he niitä nyt, venäläinen kyberturvallisuuden asiantuntija Aleksei Lukatsky pohtii.