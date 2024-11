Venäjä kielsi Trump-elokuvan esittämisen ”muista syistä”

Venäjän kulttuuriministeriö on kieltänyt Donald Trumpia käsittelevän The Apprentice -elokuvan teatterilevityksen. Iranilaisen Ali Abbasin ohjaamassa elokuvassa seurataan nuoren ja häikäilemättömän Donald Trumpin pyrkimyksiä nousta isänsä varjosta kiinteistösijoittajana 1970-luvun New Yorkissa. Elokuvassa vaikutusvaltainen asianajaja Roy Cohn opettaa oppipojalleen petoksen, pelottelun ja median manipuloinnin.

Venäläinen Interax-uutistoimisto kertoo, että The Apprenticelle jätettiin myöntämättä vaadittava levityslisenssi. Perusteluna myöntämättä jättämiselle oli kategoria z. Kategoria z:ssa on maininta, että levityslisenssi voidaan jättää myöntämättä ”muissa tapauksissa, jotka eritellään liittovaltion laeissa”.

Mikäli The Apprentice olisi saanut levitysluvan, sen Venäjän-ensi-ilta olisi ollut torstaina 14. marraskuuta. Suomessa The Apprentice sai ensi-iltansa 11. lokakuuta.