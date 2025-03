Venäjä karkottaa brittejä – Taustalla omat vakoojat

Venäjä karkottaa kaksi Britannian kansalaista. Brittimedian vahvistamattomien tietojen mukaan ei-toivotuiksi henkilöiksi on julistettu yksi Britannian diplomaatti ja toisen diplomaatin puoliso. Venäjän uutistoimistojen mukaan virallinen selitys kotimatkalle on tiedustelutoiminta.

Britannian diplomaattikunnan jäsenten julistaminen ei-toivotuiksi henkilöiksi liittyy tapaukseen, jossa lontoolainen tuomioistuin tuomitsi perjantaina kolme Bulgarian kansalaista Venäjän tiedustelun hyväksi toimimisesta.

Venäjän sisäisen tiedustelun FSB:n avustajana toiminut Wirecard-yhtiön johtaja Jan Marsalek värväsi bulgarialaisten solun omien Itävallan poliisissa ja tiedustelussa toimineiden kontaktiensa kautta. Solun tehtävänä oli vakoilla tutkivaa journalistia ja Bellingcat-verkostoa jolle journalisti työskenteli. Kyseinen toimittaja oli Bellingcatin kanssa paljastanut hieman aikaisemmin FSB:n juonen jolla yritettiin myrkyttää oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi. Bulgarialaissolu suunnitteli toimittajan sieppaamista Venäjälle tai jopa hänen tappamistaan.

Toinen hanke, josta bulgarialaissolun jäsenet tuomittiin, koski valetukiaseman käyttöä Yhdysvaltojen tukikohdan lähellä Saksan Stuttgartissa. Solun toiminnan kohteina oli myös riippumattoman venäläisjulkaisu The Insiderin päätoimittaja sekä ainakin muun kahden Britanniasta turvapaikan saaneen venäläisen ja kazakstanilaisen toisinajattelija vakoilu ja häirintä. Bulgarialaiset järjestelivät myös valemielenosoituksia ja heidän hallustaan löytyi 75 passia ja henkilökorttia 55 eri nimellä. Osassa niistä oli Jan Marsalekin valokuva.

Jan Marsalek otti jalat alleen Saksassa toimineesta Wirecardista kun kävi ilmi että sen tileiltä puuttui 1,9 miljardia euroa. Hän oleskelee nykyään todennäköisesti Venäjällä.

Britannia karkotti yhden venäläisen diplomaatin helmikuussa. Tuolloin kyseessä oli Britannian ulkoministeriön mukaan vastatoimi Venäjän marraskuussa tekemälle brittidiplomaatin karkotukselle.

Venäjä ei ole kommentoinut, onko uusimmilla karkotuksilla suoraa yhteyttä Venäjän hyväksi touhunneen bulgarialaissolun jäsenten saamiin tuomioihin. Ajallinen yhteys kuitenkin näyttää ilmeiseltä. Samaan kiinnitti huomiota myös bulgarialaissolun jahtaama tutkiva journalisti, itsekin bulgarialainen Christo Grozev.

Say "Those idiots were our spies" without saying "those idiots were our spies". https://t.co/KUTcuH4W2L

— [email protected] (@christogrozev) March 10, 2025