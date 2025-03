Moskova kaappasi Ericssonin tavaramerkin

Venäläinen oikeusistuin on ensimmäistä kertaa peruuttanut maasta poistuneen ulkomaisen yhtiön tavaramerkin oikeussuojan. Rospatent, Venäjän immateriaaliomaisuutta valvova viranomainen, siirsi 12. maaliskuuta 2025 ruotsalaisen informaatio- ja viestintäteknologioiden ja -palvelujen toimittajan Ericssonin tavaramerkin venäläisyhtiö R-Klimatille (Rusklimat), joka valmistaa muun muassa ilmalämpöpumppuja.

Rusklimat aloitti oikeustoimet Ericssonin tavaramerkin oikeussuojan poistamiseksi viime keväänä. Lokakuussa oikeus hyväksyi vaateen. Ericssonilta on kommentoitu venäläiselle talouslehti Kommersantille, että oikeudenkäynti jatkuu yhä, mutta kieltäytyi kommentoimasta asiaa yhtään enempää.

Pen & Paper -lakifirman osakkaan Sergei Utšitelin mukaan oikeus totesi, ettei Ericssonin lämmitys- viilennys- ja ilmastointilaitteita ole tuotu Venäjälle vuosina 2021–2024, jolloin toisella yhtiöllä on oikeus hakea Rospatentilta samanlaisen tavaramerkin rekisteröintiä tässä tuoteryhmässä.

Rusklimatin lakiosaston johtaja Pavel Simonov sanoo, että yhtiö on rekisteröimässä Ericssonin tavaramerkkiä Venäjälle ”ystävällisen maan” kumppaniyhtiön kiinnostuksen takia, mutta ei kertonut mitään yksityiskohtia. Hänen mukaansa yhtiö on hakenut Ericssonin tavaramerkin rekisteröintiä myös kodinkoneille.

Rusklimat on Venäjän johtava ilmastointilaitteiden valmistaja. Se on Marvel-Distribution-jakeluyhtiön osastopäällikkö Larisa Seninan mukaan tähän asti myynyt laitteita omilla tavaramerkeillään, kuten Ballu, RoyalClima ja RoyalThermo. Hän sanoo, että jos ilmastointilaitteita tulee markkinoille Ericssonin tavaramerkillä, niiden jakelu hoidetaan nykyisten kanavien kautta. Kaikki Rusklimatin ilmastointilaitteiden tuotanto on ulkoistettu Kiinaan.

Asianajajat varoittavat, että vuonna 2025 tavaramerkkien kolmivuotinen oikeussuoja on poistumassa myös muilta tunnetuilta ulkomaalaisilta yrityksiltä. Esimerkiksi Starbucks saattaa menettää tavaramerkkinsä Venäjällä.