Suomenlahden suurimmassa öljysatamassa palaa

Jättimäinen droonien isku on ravistellut Suomenlahden Venäjän-puoleisia rantoja maanantain vastaisena yönä. Pulkovon lentokenttä on ollut yön suljettuna ja Primorskin eli Koiviston öljysatamaan on osunut. Iskut alkoivat sunnuntaina illalla. Aamukahdeksaan mennessä Suomen aikaa asukkaille annettua yleistä droonivaroitusta ei ollut vielä peruttu.

Leningradin piirin kuvernööri Alexandr Drozenkon mukaan seudulla oli aamuun mennessä tuhottu yhteensä noin 60 droonia. Yhden on kerrottu osuneen sähkölinjaan Viipurin lähellä Jermilovossa.

Tavallisesti Venäjällä viranomaiset ja media kertovat kaikkien mahdollisten tuhojen johtuvan ilmatorjunnan toiminnasta, jossa alas ammuttujen droonien kappaleet syttyvät palamaan ja aiheuttavat pudotessaan tuhoja. Nyt poikkeuksellisesti Koiviston satamassa sijaitsevaan öljysäiliöön kerrotaan osuneen. Tosin Pietarin suuri paikallislehti Fontanka ei kuitenkaan erittele, mikä palamaan syttyneeseen öljysäiliöön osui.

Lehti jatkaa kuvernööri Drozenkoa lainaten, että sataman henkilökunta evakuoitiin eikä kukaan ole loukkaantunut.

Primorskin eli Koiviston satama on Venäjän luoteisosan suurin öljynlastaussatama. Sataman sivuilla Primorskin terminaalin kokonaiskapasiteetiksi ilmoitetaan 82 miljoonaa tonnia vuodessa. Moscow Times laskee, että Primorskin öljyn lastauskapasiteetti on noin miljoona barrelia öljyä ja noin 300 000 barrelia dieselpolttoainetta päivässä.

Satamasta on linnuntietä Suomen rajalle vain noin 50 kilometriä. Tietä pitkin matka rajalta olisi noin 100 kilometriä, mutta raja on suljettu.

Moscow Timesin mukaan Ukraina teki drooni-iskun Primorskin eli Koiviston satamaan edellisen kerran viime vuoden syysuussa. Tuolloin jotkut laituripaikat olivat poissa käytöstä, ja suunnitellut öljykuljetukset viivästyivät useilla päivillä.

Isku jättisatamaan sattui sikäli sopivasti, että raakaöljyn hinta on noussut voimakkaasti Iranin suljettua Hormuzinsalmen. Samalla Yhdysvallat lievensi aiemmin maaliskuussa Venäjään Ukrainan hyökkäyssodan takia kohdistettuja pakotteita öljyn hintapiikin tasaamiseksi.

Viimeksi sunnuntaina presidentti Alexander Stubb kommentoi brittilehti The Telegraphille, ettei kukaan tiedä aikooko Yhdysvallat palauttaa Venäjän pakotteet voimaan sen jälkeen kun Hormuzinsalmen sulku päättyy.

Venäjän puolustusministeriön ilmoituksen mukaan koko Venäjän yllä tuhottiin maanantain vastaisena yönä yhteensä 249 Ukrainan droonia.