Venäjä iski taas siviilejä vastaan – Ukrainan kohde on sotilastukikohta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi lupasi lopettaa iskut energiakohteisiin, uutisoivat Venäjän mediat Zelenskyin Suomen-vierailusta. Zelenskyi puhui vierailunsa yhteydessä pitkän puhelun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin kanssa Helsingin yliopistolla ollessaan.

Zelenskyin lupauksesta kertovat esimerkiksi Ura.ru ja Regnum.

Keskiviikkona illalla Venäjä teki droneiskun Ukrainan Kropvynytskiin. Iskussa tuhoutui tavallisia asuintaloja. Ainakin kahdeksan ihmistä loukkaantui, heidän joukossaan lapsi.

Ukraina puolestaan iski aamuyöllä Engelsin sotilastukikohdan lähellä olevaan ammusvarastoon. Venäjän media väitti torstaiaamuna torjuneensa yhteensä 132 Ukrainan lennokkia. Ura.ru-sivuston mukaan 54 lennokkia torjuttiin Saratovin seudulla. Siellä sijaitsee Engelsin sotilastukikohta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin lupasi jo aiemmin lopettaa iskut Ukrainan sähköverkkoon ja muuhun kriittiseen infrastruktuuriin. Tämä esitettiin yhtenä keskeisimmistä tuloksista puhelussa, jonka Putin ja Trump puhuivat tiistaina. Keskiviikkona Venäjä jopa väitti ampuneensa alas seitsemän omaa droneaan, jotka olisivat olleet iskemässä energiainfrastruktuuriin Mykolaivissa. Ukraina kutsui väitettä oikopäätä disinformaatioksi ja muistutti Venäjän hyökänneen yhteensä 145 dronella ja kuudella ohjuksella. Kohteina oli niin sairaala kuin energiainfrastruktuuria: iskut veivät sähköt esimerkiksi Slovjanskista.

Venäjällä närästää se, että Ukraina iski keskiviikon vastaisena yönä Venäjän energiainfrastruktuuriin. Öljynkäsittelyasema Krasnodarin seudulla paloi tiettävästi vielä torstainakin. Venäjän median mukaan sammuttamistoimiin oli runsaassa vuorokaudessa osallistunut jo yli 400 ihmistä. Venäjän puolustusministeriö yrittikin kutsua iskua ”provokaatioksi, jonka tarkoituksena on haitata neuvotteluita”.

Ukrainan iskuissa öljy-, kaasu-, ja sotilaskohteisiin loukkaantuu ihmisiä vain harvoin. Samalla Venäjä on tuhonnut koko Ukrainan energiainfrastruktuurista vähintään puolet. Engelsin tukikohta, johon Ukraina torstain vastaisena yönä iski, on sotilaskohde.

Ukraina on iskenyt Engelsiin useasti aikaisemminkin. Esimerkiksi tammikuisessa iskussa tuhoutui tukikohdan polttoainevarasto, ja joulukuussa 2022 Ukraina iski droneilla tähän tukikohtaan peräti kahdesti. Engelsin tukikohta on tärkeä Venäjän armeijalle, koska sieltä käsin toteutetaan ohjusiskuja Ukrainaan. Engels on myös Venäjän raskaimpien pommikoneiden päätukikohta. Näin ollen se on sodan oikeussääntöjen kannalta oikeutettu iskukohde.