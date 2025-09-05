Venäjä hyökkäsi tanskalaiseen miinanraivausryhmään

Venäjä iski tanskalaiseen miinanraivausryhmään torstaina lähellä Tšernihivia. Kaksi ihmistä kuoli ja kahdeksan loukkaantui.
Danish Refugee Council (DRC) -järjestö kertoi torstaina illalla että kaksi sen paikallista työntekijää oli menehtynyt Venäjän tekemän sotarikoksen uhrina ollessaan suorittamassa miinanraivausta.
Venäjän asevoimat julkaisi tapahtumasta videon Telegram-kanavallaan. Saatetekstissä se väitti tuhonneensa Ukrainan droneryhmän ja ”kymmenen militanttia”. Venäjä väitti viestinsä lopuksi, että ”Kiovan hallinto” yrittäisi valehdella että kyseessä oli humanitaarisia työntekijöitä.
Danish Refugee Council kuitenkin vahvisti myöhemmin kahden ukrainalaisen miinanraivaajan kuolleen ja kahdeksan haavoittuneen hyökkäyksessä Tšernihivin kaupungin lähellä.
– Hyökkäyksen tapahtuessa DRC:n ryhmät olivat suorittamassa puhtaasti humanitaarisia siviilitehtäviä: raivaamassa miinoja ja räjähteitä, DRC:n lausunnossa sanottiin.
DRC:n päämaja toimii Kööpenhaminassa, ei Kiovassa. Sillä on ympäri Ukrainaa yhteensä noin 800 työntekijää.
Ukraina on maailman miinoitetuin maa, jopa viidennekselle sen pinta-alasta on kylvetty miinoja. Niitä yritetään raivata muun muassa alueilta, jotka Ukraina on saanut takaisin haltuunsa. Ukrainassa toimii myös suomalaisia miinanraivaajia.
Read the full press release here: https://t.co/fePrRtnsKL pic.twitter.com/rWSPQyRuB2
— Danish Refugee Council (@DRC_ngo) September 4, 2025