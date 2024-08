Kurskissa murskatun kolonnan kerrotaan tulleen uudesta yksiköstä Suomen läheltä

Ukrainan iskussa vakavia tappioita kokenut venäläinen sotilaskolonna tuli venäläislähteen mukaan Leningradin sotilaspiiriin tänä vuonna perustetusta Venäjän 44. armeijakunnasta. Joukko on sijoitettu Ylä-Laukaan kaupunkiin parinsadan kilometrin päähän Suomen rajasta. Asiasta kertoo venäläiseen sotabloggariin viittaava Meduza.

Venäjä perusti vanhan Leningradin sotilaspiirin uudelleen tänä vuonna. Kremlin mukaan kyse oli muun muassa vastauksesta Suomen Nato-jäsenyyteen.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt videoita tuhoutuneesta kolonnasta. Niiden perusteella isku tuhosi tielle ainakin 14 sotilaskuorma-autoa. Monien autojen takaosissa näkyy suuret määrät venäläissotilaiden ruumiita. Isku tehtiin Kurskin alueen Rylskin pikkukaupungin liepeillä. Paikalta on noin 35 kilometriä Ukrainan rajalle. Mahdollisesti HIMARS-heittimillä tehtyä iskua on luonnehdittu venäläiskanavilla erääksi koko sodan verisimmistä.

Kolonnan maantielle rintaman lähelle määränneitä komentajia on vaadittu tilille sotaa kannattavilla suosituilla Telegram-kanavilla.

Venäläinen Mash-media kertoi Telegramissa, että ainakin yksi tuhoutuneesta kolonnasta videon kuvannut venäläinen on pidätetty ”vakoilusta” epäiltynä. Venäläismedia on väittänyt miehen tunnustaneen kuvanneensa ja jakaneensa materiaalia Ukrainan käskystä.

