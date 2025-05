Venäjä häiriköi Viroa taas Narvajoen rannalta

Virolaisen Postimees-lehden kyljessä toimiva Severnoje Pobereže kertoo, että Venäjä on saanut pystytettyä propangadatarkoituksiin hyödynnettävän lavarakennelman ja kaksi suurta näyttöä Ivangorodiin Narvan vastarannalle hyvissä ajoin. Konsertti on perinne, jolla Venäjä provosoi naapurimaataan.

Venäjän puolella jokea esiintyvät ainakin joulukuussa vallatussa Mariupolissa esiintynyt kasakkaorkesteri Ataman, folk-ryhmä Meteliza ja pop-trio Fabrika. Postimees-lehden mukaan paikalle on tulossa myös Leningradin piirin kuvernööri. Juhla-alueen ja rakennelmien tieltä on kaadettu puita. Paikalliset sanovat lehdelle, että Venäjä on jopa puhdistanut oman puolensa joen rannasta. Viroa ja Venäjää erottaa tässä EU:n itäisellä rajalla Narvajoki.

Narvan pormestari Katri Raik sanoi lehdelle, että naapurikaupunki on nyt toki kauniimpi katseltava.

– Kyse on tietenkin propagandasta, ja minun silmääni lava näyttää nyt viimevuotista suuremmalta. On 80. vuosipäivä, ja he haluavat äänekkäästi tehdä sen tiettäväksi, pormestari Raik sanoi.

Raikin mukaan Narvan asukkaat ovat kuitenkin hyvin tottuneita, tällainen ei juurikaan hätkähdytä. Esimerkiksi voitonpäivänä 2023 Venäjä kiikutti konserttipaikalle suuren joukon asevoimiensa kadetteja.

– Toukokuun yhdeksäs on vain yksi päivä toukokuun kahdeksannen ja kymmenennen päivän välissä, Raik sanoi.

Narvassa järjestetään kuitenkin samaan aikaan suuri Eurooppa-päivän konsertti, jossa esiintyy esimerkiksi iskelmätähti Anne Veski.

Virossa poliisi ja rajanvalvontaviranomainen ilmoitti maanantaina, että hyökkääjää ja sen aggressiota tukevat mielenilmaisut on kielletty torstain ja lauantain välisenä aikana. Mielenilmaisuksi lasketaan myös tuen osoituksiin viittaavien symbolien kantaminen vaikka vaatteissa. Pohjoisen poliisi- ja rajanvalvontapiirin päällikkö Ats Kübarsepp muistuttaa, että kuolleiden muistaminen ja muiston kunnioittaminen ei ole kiellettyä. Venäläiseen tapaan kuuluu viedä toisen maailmansodan muistoa vaaliville patsaille muistonauhoja ja kukkia, varsikin punaisia neilikoita.