Venäjä etenee idässä – ”Tilanne on vaikea”

FPRI-tutkimuslaitoksen sotilasasiantuntija Rob Lee analysoi viestipalvelu X:ssä väitteitä Ukrainan asevoimien tunkeutumisesta Venäjän puolelle Kurskin alueella.

Lee pohtii Ukrainan väitetyn operaation vaikutusta puolustajan tukalaan tilanteeseen Itä-Ukrainan Donetskin alueella, jossa Venäjän joukot paineistavat rajusti Ukrainan puolustusasemia.

– Tärkein tekijä sodassa juuri nyt on Venäjän etulyöntiasema miesvoiman ja joukkojen saatavuuden suhteen, erityisesti jalkaväen osalta. Tämä on ensisijainen syy siihen, miksi Ukrainalla on vaikeuksia pidätellä venäläisten etenemistä Donetskin alueella, Lee sanoo.

Hän korostaa, että Venäjän aiempi hyökkäys Harkovan alueelle venytti Ukrainan reservejä entisestään. Sen takia Ukrainan komentajilla on käytössään rajallinen määrä joukkoja vahvistamaan paineen alaisia yksiköitä tai pysäyttämään läpimurtoja.

– Tilanne (Donetskin alueen) Pokrovskin ja Toretskin suunnilla on vakava. Sodassa ei ole nähty suuria rintamalinjan heilahteluita vuoden 2022 jälkeen, mutta Venäjän eteneminen Pokrovskin rintamalohkolla kolmen viime viikon aikana on ollut suhteellisen nopeaa ajanjaksolla 2023-2024.

– Kysymys on siis siitä, miten tämä (Ukrainan väitetty Kurskin-) operaatio vaikuttaa taisteluihin muualla ja olisiko näitä joukkoja voitu käyttää tehokkaammin Donetskin alueella.

Aikaisempiin rajat ylittäviin operaatioihin verrattuna tämä on Leen mielestä huomionarvoinen siinä mielessä, että siihen näyttää osallistuvan Ukrainan asevoimien vakinaisia joukkoja – ei pelkästään Ukrainan sotilastiedustelun joukkoja.

– Ukraina ei todennäköisesti myöskään pysty käyttämään Himars-järjestelmiä operaation tukena, koska USA salli iskut vain (Venäjän) Belgorodin alueelle liittyen Venäjän Harkovan-hyökkäykseen.

Lee toteaa, että Ukrainan kahdella aiemmalla rajat ylittävällä operaatiolla touko-kesäkuussa 2023 ja maaliskuussa 2024 ei ollut juurikaan vaikutusta tärkeimmillä suunnilla käytyihin taisteluihin.

– Vuoden 2023 operaatio yllätti Venäjän, ja voimien käyttö saattoi olla suhteellisen tehokasta (vaikka se ei pakottanut Venäjää siirtämään merkittäviä joukkoja prioriteettialueiltaan). Mutta maaliskuun 2024 operaatio ei onnistunut samalla tavalla.

Hänen mukaansa Venäjä on muodostanut Harkovan alueen hyökkäystä johtaneen pohjoisen ryhmän ja vahvistanut joukkojaan maiden välisellä rajalla.

– Venäjällä on siis jo suuremmat joukot ja kyvyt alueella, parempi komentorakenne ja käytettävissä olevia uusia yksiköitä, joita ei käytetä Ukrainassa. On epätodennäköistä, että tämä (väitetty uusi) operaatio pakottaisi Venäjän vetämään pois merkittäviä joukkoja Ukrainasta.

– Rajoitetulla operaatiolla voidaan saavuttaa rajallisia tavoitteita, mutta kunnianhimoisempaan operaatioon liittyy suurempia riskejä. On epätodennäköistä, että tällä operaatiolla olisi merkittävä vaikutus sodan kulkuun. Aiemmilla rajat ylittävillä operaatioilla ole ollut vakavia sisäpoliittisia seurauksia (Venäjän presidentti Vladimir) Putinille.

Some early thoughts about this operation. The most important factor in the war right now is Russia's manpower and force availability advantage, in particular with infantry. That is the primary reason why Ukraine is struggling to hold back Russian advances in Donetsk oblast.… https://t.co/SfY3sIv8JZ

— Rob Lee (@RALee85) August 6, 2024