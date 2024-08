Venäjä estää Youtuben toimintaa rajusti

Venäjä on kiristänyt jo aiemmin aloittamiaan toimia Youtuben katselun vaikeuttamiseksi. Useat venäläiset kommentoivat, etteivät pääse katsomaan Youtubea ollenkaan.

Julkisten Downdetector– ja Sboi-palvelujen mukaan erityisesti Venäjän valtaamalla Krimillä Youtubessa on huomattavia ongelmia. Käyttäjät raportoivat käyttämisen estävistä toimintahäiriöistä myös Pietarin alueella. Kolme neljännestä käyttäjien ilmoituksista liittyy siihen, että sivusto yksinkertaisesti kaatuu.

Venäjä aloitti valtiolliset toimet Youtuben nopeuden heikentämiseksi heinäkuun lopulla. Taustalla ei ole niinkään sensuuri, vaan Venäjän tapa yrittää kiristää Youtuben omistajayhtiö Alphabetia. Alphabet omistaa myös Googlen, ja venäläiset oikeusistuimet ovat sakottaneet Alphabetia useasti siitä, ettei se ole suostunut poistamaan Venäjän lainsäädännön edellyttämiä sisältöjä. Venäjän lait nimittäin kieltävät esimerkiksi Ukrainan sodan kutsumisen sodaksi.

Venäjä on jo aiemmin estänyt kokonaan esimerkiksi Metan omistamien Facebookin ja Instagramin toiminnan venäläisistä ip-osoitteista. Youtube on yksi viimeisistä ilmaisunvapauden linnakkeista, ja se on Venäjällä erittäin suosittu.

Venäläinen Gazeta-lehti kertoi heinäkuussa, että Venäjän hallinto aikoo estää Youtuben toiminnan kokonaan syyskuussa. Jos Youtube estetään, venäläiset pääsevät palveluun vain käyttämällä VPN-yhteyttä. Tosin Venäjä on estänyt useita VPN-palveluiden tarjoajiakin.

⚠️ Confirmed: Analysis of traffic data reveals a gradual decline in YouTube traffic in #Russia from late July, with a sudden marked reduction this morning, corroborating user reports of latency and outages; YouTube was one of the last social platforms still available in Russia pic.twitter.com/o1vHePVy1i

— NetBlocks (@netblocks) August 8, 2024