Venäjä käynnistää Moskvitšien valmistuksen

Ranskalaisen autovalmistaja Renaultin hylkäämissä tehtaissa aletaan valmistaa Moskvitšeja, kertoo Svenska Dagbladet.

Legendaarisen neuvostoauton valmistus lopetettiin Venäjällä vuonna 2001. Auto ei ollut koskaan Neuvostoliitossa kovin arvostettu kulkuneuvo. Moskvitšin vitsailtiin muun muassa aikanaan olevan lyhenne sanoista ”Možno otjehat sto kilometrov, vylezai i tšini”: ”Sillä voi ajaa sata kilometriä, sitten nouse ulos ja ala korjata.”

The Insider -sivuston mukaan uudet venäläisautot voidaan tuottaa ilman turvatyynyjä, ABS-jarruja, tai ESP-ajonvakausjärjestelmiä. Myös uusien autojen päästörajoituksista luovutaan.

Erityisesti ruosteongelmastaan tunnetun auton valmistus on arvostetun ruotsalaisen Venäjä-asiantuntija Anders Åslundin mukaan merkki Venäjän talouden pahasta yskimisestä.

– Se on vain yksi monista esimerkeistä siitä, kuinka Venäjä yrittää vastata Yhdysvaltojen ja EU:n pakotteisiin, mikä tarkoittaa, että Venäjä on irtaantunut maailmantaloudesta ja kaikki teknologinen kehitys pysähtyy, Åslund sanoo SVD:lle.

Venäjän autoteollisuus on käytännössä pysähtynyt sodan alkamisen jälkeen. Venäjän yli kahdestakymmenestä autotehtaasta vain kahden on arvioitu olevan tällä hetkellä toiminnassa. Näistä toinen on venäläisomisteinen ja toinen kiinalaisomisteinen.

Asiantuntijoiden mukaan lännen vientikieltojen odotetaan tänä syksynä pakottavan suuren osan Venäjän taloudesta polvilleen. Autoteollisuudessa on pulaa komponenteista, ja autojen myynti on ollut vapaassa pudotuksessa maaliskuusta lähtien.

– Venäjä alkaa päivä päivältä muistuttaa enemmän Pohjois-Koreaa. Vielä tilanne ei ole se, mutta suunta on täysin sama, Anders Åslund sanoo.

Renault myi kaikki AvtoVAZ:in osakkeensa ja luopui kaikista toiminnoistaan Venäjällä toukokuussa.