Moskova alkaa valmistaa uudenlaista T-90-tankkia

Venäjä valmistautuu käynnistämään uuden T-90-panssarivaunun tuotannon, kertoo tunnettu ukrainalainen sotilaslähde. Uuden mallin uskotaan olevan osa laajempaa suunnitelmaa, jossa maa rakentaa teollista pohjaa pitkäaikaiseen asevarusteluun.

Nimimerkillä Tatarigami kirjoittava tunnettu ukrainalainen evp-upseeri ja Frontelligence Insight -analyysiryhmän perustaja on julkaissut viestipalvelu X:ssä ketjun, jonka mukaan Venäjä valmistautuu käynnistämään uuden T-90M2 “Ryvok-1” -panssarivaunun tuotannon.

Tiedot perustuvat venäläisistä teollisuuslähteistä ja sisäisistä dokumenteista tehtyyn analyysiin.

Tietojen mukaan Venäjälle keskeinen panssarivaunutehdas Uralvagonzavod (UVZ) on toimittanut Zagorskin optis-mekaaniselle tehtaalle (ZOMZ) tilauksen, joka paljastaa uuden tankkimallin olemassaolon. Asiakirjoissa mainitaan “Tuote 188M2” -tunnus, jonka tutkijat havaitsivat viittaavan T-90M:n seuraavaan versioon.

Yhden komponentin kautta tutkijat pystyivät avaamaan kehitysohjelman mittasuhteet. Hankinta-asiakirjojen mukaan UVZ-tehdas on tilannut IS-445-moottorin sensoreita T-90M-, T-90M2- ja BMPT “Terminator” -ajoneuvojen tuotantoa varten.

Koska jokainen ajoneuvo tarvitsee vain yhden sensorin, dokumenttien perusteella voidaan arvioida tuotantomääriä.

– Vuonna 2026 on määrä valmistaa vähintään 10 uutta T-90M2-tankkia, mutta tuotanto kiihtyy vuodesta 2027 alkaen ja saavuttaa huippunsa vuonna 2028, jolloin valmistetaan 428 T-90M- ja T-90M2-panssaria, lähes 80 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024. Vuosien 2027–2029 aikana Venäjä aikoo valmistaa, peruskorjata ja modernisoida yhteensä 1 118 T-90M- ja T-90M2-tankkia, Tatarigami kirjoittaa.

Tuotantomäärät viestivät Venäjän strategisista tavoitteista

Ketjussa esitellyssä kirjeessä UVZ-tehtaan kaupallinen johtaja esittelee suunnitelman uusien tankkien, pääkorjausten ja modernisointien vuotuisista määristä. Tilaukset kattavat vuodet 2026–2036, mikä viittaa pitkäjänteiseen tuotanto-ohjelmaan.

Tatarigamin mukaan kirje on todiste siitä, että Venäjän puolustusteollisuus on siirtynyt pysyvän sotatalouden rakenteeseen, jossa tuotantoa sidotaan pitkäjänteisempään strategiseen valmistautumiseen.

– Venäjän pitkän aikavälin panssarituotantosuunnitelma on kunnianhimoinen: vuosina 2026–2036 Moskova aikoo varustaa koko toimintakykyisen panssarijoukkonsa ilman, että sodanajan armeijan kokoa pienennetään. Suurin osa näistä tankeista on tarkoitus valmistaa vuoteen 2029 mennessä — hyvissä ajoin ennen vuosikymmenen loppua, Tatarigami kirjoittaa.

Verkkouutiset kertoi aiemmin, että myös ISW:n tuoreen raportin mukaan Venäjä tavoittelee yli 1000:n T-90M-vaunun valmistusta vuosina 2027–2029.

Myös ISW:n arvion mukaan suunnitelma viittaa pitkäjänteiseen uudelleenaseistautumiseen ja varustautumiseen mahdolliseen konfliktiin Naton kanssa.

ISW:n analyysin mukaan Venäjä pyrkii rakentamaan panssarivoimista uudelleen suorituskykyisen ja nopeasti käyttöön otettavan reservin, joka voidaan myöhemmin suunnata Naton itäistä sivustaa vastaan.

Samalla on havaittu, että Venäjä käyttää tankkejaan Ukrainan rintamalla nyt aiempaa säästeliäämmin, mikä viittaa siihen, että se varastoi uusia ja kunnostettuja vaunuja tulevaa käyttöä varten.