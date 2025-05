Venäjä aikoo suojella varjolaivoja Suomenlahdella – Vladimir Putinin luottomieheltä uhkaava lausunto

Venäjä ”vahvistaa” Itämeren laivastonsa toimintaa ja takaa venäläisen laivaliikenteen turvallisuuden, diktaattori Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluva Nikolai Patrushev sanoo.

Patrushevia on kutsuttu toisinaan ”Venäjän vaarallisimmaksi mieheksi”. Pitkän linjan tiedustelujohtaja toimii nykyisin Venäjän hallituksen alaisen merikollegion puheenjohtajana.

Valtiollisen uutistoimisto TASS:n mukaan Patrushev sanoi Itämeren laivaston juhlapäivän tervehdyksessään myös muun muassa, että laivasto tulee estämään ”epäystävällisten maiden merivoimien provokaatiot”.

Patrushev viittasi mitä ilmeisimmin Nato-maiden ja Venäjän nokkapokkaan Itämerellä.

Tilanne on kiristynyt viimeisen parin viikon aikana. Moskova näyttää muuttaneen toimintatapaansa Venäjän öljyliikennettä hoitavien niin sanotun varjolaivaston laivojen suojelemisen suhteen.

Ensimmäinen vaaralliseksi äitynyt tilanne nähtiin viime viikolla, kun Viron viranomaiset yrittivät pysäyttää Gabonin lipun alla seilaavan Jaguar-varjolaivan Suomenlahdella. Venäläisen miehistön ohjaama tankkeri ei suostunut pysähtymään ja lopulta paikalle tuli venäläinen hävittäjä. Su-35-kone loukkasi operaation aikana Viron ilmatilaa.

Virosta kommentoitiin selkkauksen jälkeen, että mikäli pysäytys olisi haluttu suorittaa onnistuneesti, olisi siihen tarvittu apua Suomesta. Tällä kertaa tällaista pyyntöä ei kuitenkaan virolaisten mukaan esitetty, koska uhkataso ei sitä edellyttänyt.

Lausunnon perusteella Viro olisi siis kuitenkin vaarallisemmaksi mielletyssä tilanteessa saattanut kääntyä Suomen puoleen.

Venäjä on lisäksi julistanut Suomenlahden itäosiin laajat Viron ja Suomen rannikoiden edustalle ulottuvat vaara-alueet. Tällaisia ilmoituksia annetaan tavallisesti esimerkiksi laivaston harjoitusten ajaksi. Tällä kertaa mitään syytä varoituksille ei ole annettu. Vaara-alueet löytyvät alla olevalta kartalta. Ne muodostavat suppilomaisen rajauksen merialueelle.

Aiemmin Venäjältä on kuultu uhkauksia kohdella varjolaivojen pysäytyksiä suoranaisina hyökkäyksinä sekä varoituksia siitä, että Venäjä voisi ryhtyä pysäyttämään länsimaisia laivoja.

Asiantuntijoiden avoimista lähteistä tekemien havaintojen mukaan Venäjä on myös ilmeisesti ryhtynyt saattamaan varjoaluksia laivaston aluksilla.

Meriliikennettä seuraavan Droxford Maritimen asiantuntija-arvion mukaan Venäjä selvästikin valmistautuu jonkinlaiseen välikohtaukseen Itämerellä. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.

Baltian maissa kiristyvään ilmapiiriin on suhtauduttu tiukasti.

Liettuan ulkoministeri Kęstutis Budrys sanoi LSM:n mukaan Tallinnan Lennart Meri -konferenssissa Jaguar-tapauksen jälkeen, että Naton Baltic Sentry -valvontaoperaatiota ei vain tule jatkaa vaan sitä pitää jopa laajentaa.

Budrysin mukaan Venäjän hävittäjän saapuminen paikalle ja aluksen tarkastamisen estäminen osoittaa, että Venäjä on valmis käyttämään sotilaallista voimaa siviilialusten suojelemiseen. Ministeri korosti myös sitä, millaisia riskejä usein huonokuntoiset ja vakuuttamattomat varjolaivat muodostavat ympäristölle.

– Jos kansainvälinen laki sallii meidän toimia, on meidän määriteltävä tämä tarkasti ja sovellettava sitä. Tämän huomiotta jättäminen vain rohkaisee lain rikkojia toimimaan entistä julkeammin, ministeri sanoi.

Liettuan Nato-suurlähettiläs Darius Jauniškis totesi taas tiistaina, että Jaguarin tapausta voidaan pitää varjolaivaston ”tunnustamisena” Venäjän puolelta. Hänen mukaansa tämä vapauttaa Nato-liittolaisia toimimaan aiempaa laajemmin Venäjää vastaan. Lähettilään mukaan samalla on kuitenkin varauduttava ”Venäjän aggressiiviseen toimintaan”.

Viron yleisradion haastattelemat asiantuntijat arvioivat Jaguarin epäonnistuneen tarkastuksen paljastaneen Viron sotilaallisten kykyjen puutteita sekä herättäneen kysymyksiä Naton Baltic Sentry -operaation toimivuudesta.

– Emme ole oikeastaan kuulleet juuri mitään siitä, mitä tällä operaatiolla on saavutettu varjolaivaston ongelman ratkaisemisessa, turvallisuusasiantuntija Meelis Oidsalu kommentoi.

Hänen mukaansa tällaiset hankkeet ovat tavallisesti melko passiivisia ja perustuvat seurantaan.

– Sitten kun pieni maa lähtee hakemaan voimakkaampaa lähestymistapaa yli kykyjensä, jää se nopeasti yksin. Näin tässä tapauksessa valitettavasti kävi, Oidsalu totesi.

Russian Baltic Fleet Buyan-M class corvette Grad arrived last night to Kronstadt.

Its captain told the media that it had been "Escorting" Russian merchant ships past "NATO waters".

The ship did only a short layover and sailed out again tonight.

1/2 pic.twitter.com/6JMDoG0mbD

— Petri Mäkelä (@1stFinFreecorps) May 18, 2025