Eduskuntatalo Helsingissä 12. maaliskuuta 2025. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Velkajarru-työryhmän työ päätökseen – tiedotustilaisuus kello 14.30

Kokoomusedustaja Ville Valkosen mukaan osa eduskuntaryhmistä käsittelee vielä asiaa.
Velkajarrusta neuvotellut parlamentaarinen työryhmä on saanut työnsä päätökseen. Asiasta kertoo työryhmän kokomusedustaja Ville Valkonen viestipalvelu X:ssä. Valkosen mukaan osa ryhmistä käsittelee asiaa vielä tänään tiistaina. Tiedotustilaisuus aiheesta pidetään Valkosen mukaan kello 14.30.

 

