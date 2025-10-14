Velkajarru-työryhmän työ päätökseen – tiedotustilaisuus kello 14.30

Velkajarrusta neuvotellut parlamentaarinen työryhmä on saanut työnsä päätökseen. Asiasta kertoo työryhmän kokomusedustaja Ville Valkonen viestipalvelu X:ssä. Valkosen mukaan osa ryhmistä käsittelee asiaa vielä tänään tiistaina. Tiedotustilaisuus aiheesta pidetään Valkosen mukaan kello 14.30.
