Vedonlyöjät uskovat yhä enemmän Alexander Stubbin voittoon

Presidentinvaalin vedonlyönnissä nähtiin käänne syyskuun puolessavälissä. Tuolloin vedonlyöntitoimisto Unibet ensi kertaa antoi Alexander Stubbille yhtä suuren voittajakertoimen eli 2,25 kuin Pekka Haavistolle.

Kuukautta myöhemmin eli lokakuun 2023 lopulla Alexander Stubbin voittajakerroin Unibetilla laski 1,91:een. Pekka Haaviston voittajakerroin pysyi 2,25:ssa.

Kertoimen putoaminen tarkoittaa, että Stubbista tuli vedonlyöjien ennakkosuosikki.

Nyt ehdokkaiden kertoimet ovat jälleen muuttuneet. Alexander Stubbin tämänhetkinen voittajakerroin Unibetilla on 1,65 ja Pekka Haaviston on 2,4. Heidän takanaan Mika Aaltolan kerroin on 11, Olli Rehnin 11 ja Jussi Halla-ahon 13.

Coolbet-vedonlyöntitoimistolla on tapahtunut samoin. Noin kuukausi sitten Stubb ja Haavisto olivat tasoissa, kun kummankin kerroin oli 2,1.

Nyt Alexander Stubbin voittajakerroin Coolbetilla on 1,7 ja Pekka Haaviston on 2,5. Olli Rehnin kerroin on 10, Mika Aaltolan 18, Jutta Urpilaisen 20 ja Jussi Halla-ahon 30.