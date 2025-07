Vedenalaiseen valvontaan sijoitetaan satoja miljoonia

Saksalaisyhtiö Helsing ilmoittaa rakentavansa tuotantolinjan Britanniaan valmistaakseen vedenalaisia SG-1 Fantom -liitolaitteita. Tuotantolinjan rakentamiseksi Helsing on keräämässä 350 miljoonan punnan (405 miljoonan euron) sijoitukset, jotka vuonna 2024 allekirjoitettu Britannian ja Saksan välinen Trinity House -sopimus mahdollistaa. Tuotantolinja valmistuu Lounais-Englannin Plymouthiin jo kuluvana vuonna.

SG-1 Phantom on suunniteltu havaitsemaan sukellusveneitä, laivoja ja muuta vedenalaista toimintaa. 28 senttimetrin paksuinen ja 195 senttimetrin pituinen laite on vaikeasti havaittava muovinen ja moottoriton laite, joka liikkuu merivirtojen mukana pari kolme kilometriä tunnissa.

Laite painaa 60 kilogrammaa ja sisältää kaikuluotaimen lisäksi muita antureita, jotka yhdessä Luran valmistaman tekoälyn kanssa pystyvät havaitsemaan äänilähteitä, joiden voimakkuus on vain kymmenesosan siitä, mitä kokenut akustikko pystyy havaitsemaan. Laite pystyy myös tunnistamaan äänilähteet jopa 40 kertaa akustikkoa nopeammin.

Mereen laukaisun jälkeen SG-1 asettuu tiettyyn syvyyteen, jossa se alkaa luodata ympäristöään. Havaittuaan ja tunnistettuaan maalin, se nousee pintaan, käynnistää SATCOM-antenninsa ja välittää maalin tyypin ja sijainnin johtokeskukselle. Laite pysyy toimintakykyisenä korkeintaan kolme kuukautta, jonka jälkeen se voidaan nostaa, ladata ja käyttää uudelleen.

SG-1 suunniteltiin alun perin valaiden ja meriympäristön seurantaan. Kun siihen integroitiin Lura-tekoäly, se koulutettiin uudelleen autonomiseksi sukellusveneiden etsijäksi.

Koska laite on edullinen, sitä voidaan valmistaa suuria määriä, jolloin sillä voidaan valvoa suuria alueita. Laite on erityisen tarpeellinen nyt, kun Venäjän ja Kiinan aggressiivinen vedenalainen toiminta on lisääntynyt ja vedenalaisen infrastruktuurin suojaamisesta on tullut tärkeä asia.