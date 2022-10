Vaunu ajoi täysin näkyvään miinaan – hämmentävä video kertoo paljon Venäjän armeijasta

Sosiaalisessa mediassa on kummasteltu alla näkyvää videota, jolla venäläinen MT-LB-panssariajoneuvo ajaa suoraan täysin näkyvästi tiellä oleviin miinoihin. Asiantuntijoiden mukaan toiminta kertoo paljon Ukrainassa nyt sotivista venäläisjoukoista.

Entinen Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling huomauttaa, että panssarimiinat haudataan yleensä maahan eikä niiden tulisi olla näkyvissä vaunujen kuljettajille.

– Jos ”näet” ne, sinun pitäisi ”liikkua” tai ”välttää niitä”. Koulutettujen sotilaiden ei tulisi ajaa niiden yli. Tämä vahvistaa käsitystä: Venäjän sotilaat eivät ole hyvin koulutettuja, Hertling taivastelee Twitterissä.

Venäjä-asiantuntija Dara Massicot on arviossaan vielä jyrkempi.

Arvostetun RAND Corporation ajatushautomon vanhempi tutkija Massicot on erikoistunut Venäjän asevoimiin ja sotilaallisiin kykyihin. Hän huomauttaa, että nykyisin on vaikea sanoa, ”mistä venäläisjoukoista on enää kyse”.

– Iso osuus sotaa edeltäneistä [vaunujen] miehistöistä on kuollut tai haavoittunut, Massicot sanoo.

– He ovat sonnustautuneet univormuihin, mutta ovatko he vapaaehtoisia tai entisiä vankeja?, hän kysyy.

Sotaa aktiivisesti seuraava tutkija toteaa havainneensa kesästä alkaen venäläisten vaunujen toiminnassa yhä enemmän perustason ajovirheitä. Julkisuudessa olevien tietojen perusteella liikekannallepanossa sotaan määrättyjä on pantu ajamaan vaunuja vain parin päivän koulutuksella.

Lontoon King’s Collegen sotilasasiantuntija ja Foreign Policy Research Instituten vanhempi tutkija Rob Lee toteaa Venäjän alkuperäisen hyökkäysarmeijan kärsineen raskaita tappioita helmi- ja maaliskuussa. Sen jälkeen alkoi niskurointi ja palveluksesta kieltäytyminen. Se koski hänen mukaansa joissain yksiköissä jopa 20-40 prosenttia henkilöstöstä. Tätä seurasivat taas raskaat tappiot Donbassissa.

– Venäjän sotajoukko koostuu yhä enemmän ei-ammattilaisista, jotka ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi tai jotka määrättiin sotaan helmikuun 24. päivän jälkeen.

Vastaavia erikoisia havaintoja kouluttamattomista miehistöistä on tihkunut viime aikoina muitakin. Hiljattain tuli esimerkiksi julki hämmentävä tapaus, jossa Ukrainassa vangiksi jäänyt venäläinen panssarimies paljasti olevansa oikeasti laskuvarjosotilas. Hänen vaununsa komentaja oli taas värvätty Wagner-palkkasotilasyhtiöstä ja ampuja käsketty sotaan miehitetystä Ukrainan Luhanskista.

Eilen verkossa alkoi kiertää video (alla) varuskunnan kentälle jonkinlaiseen tapahtumaan kokoontuneista venäläisistä sotilaista. Ilmaan näytösluontoisesti tulittava panssariajoneuvo yrittää kiertää videolla rivissä seisovat sotilaat, mutta onnistuu ajamaan yhden miehen päälle.

