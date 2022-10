Venäjän puolustusministeriökin alkoi värvätä vankiloista

Sotatappioita kärsineen Venäjän kerrotaan värväävän yhä enemmän vankeja Ukrainan rintamalle.

Riippumaton venäjänkielinen uutissivusto Meduza kertoo, että nyt myös puolustusministeriön virkamiehet kiertävät vankiloissa ja yrittävät houkutella tuomittuja rikollisia sotimaan armahdusta ja rahapalkkiota vastaan.

Aiemmin vankien värväys oli yksityisen palkka-armeija Wagnerin vastuulla.

Vankilalähteiden mukaan ministeriön värväystä hoitavat virkamiehet ovat kertoneet kokoavansa Myrsky-nimistä joukkomuodostelmaa. Ministeriö on luvannut vangeille samat ehdot kuin Wagner-ryhmä, mutta virkamiesten mukaan ”selvitymisen mahdollisuudet” sodassa ovat paremmat ministeriön alaisuudessa.

Virkamiesten on kerrottu kiertäneen ainakin kahdessa rangaistussiirtolassa, joihin on koottu rikoksista tuomittuja entisiä lainvalvontaviranomaisia ja turvallisuuspalvelujen työntekijöitä.

The Wagner Group’s ‘best practices’ go mainstream Following Prigozhin’s example, Defense Minister Sergey Shoigu has begun recruiting soldiers among Russia’s inmates. Such a pathetically desperate act. https://t.co/dX5wkbptXG

— Harri Ohra-aho 🌻 (@Ohra_aho) October 12, 2022