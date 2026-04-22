Vastavalmistuneet työllistyvät yllättävän hyvin

Uusi seuranta osoittaa, ettei vastavalmistuneiden työllistymistilanne olekaan niin synkkä kuin mitä usein väitetään. Työllistyminen on pysynyt VATT:n erityisasiantuntija Heikki Korpelan mukaan varsin vakaana vuodesta 2019 vuoteen 2025.

Korkeakoulututkinnon suorittaneista noin 83 prosenttia työllistyi vuonna 2025 kuuden kuukauden sisällä valmistumisesta. Suppeammasta ammatillisesta peruskoulutuksestakin valmistuneista työllistyi samassa ajassa noin kaksi kolmesta. Luvut perustuvat kattavista rekisteritiedoista tehtyyn seurantaan.

Heikki Korpela huomauttaa blogissaan, että julkisessa keskustelussa on kannettu laajasti huolta korkeakoulutettujen ja erityisesti vastavalmistuneiden työllistymisestä. Työttömyyden mittarina käytetään tällöin yleensä työvoimatoimistojen tietoja työttömistä ja lomautetuista työnhakijoista.

– Nämä tiedot eivät kuitenkaan kata kaikkia työtä vaille jääneitä ja niissä tehdään selkeä ero palveluihin osallistuvien ja muiden työttömien välille. Muutokset muun muassa työnhakijaksi rekisteröitymisessä tai työttömien siirtymisessä palveluihin voivat muuttaa työttömyyslukuja vuodesta toiseen, vaikka työtä vailla jääneiden määrä pystyisi ennallaan, Korpela sanoo.

Työmarkkinatilannetta voidaan seurata myös tarkastelemalla palkansaantia, josta saadaan 2020-luvulta kattavat, tarkat ja yli ajan yhdenmukaiset rekisteritiedot. Tällöin työtä vaille jääneiden välillä ei tehdä eroa esimerkiksi sen mukaan, rekisteröivätkö he työnhakunsa tai kirjataanko heidät työllisyyttä edistäviin palveluihin.

– Palkkatyöhön siirtymisen näkökulmasta työmarkkinoiden tilanne näyttää valmistuneille sekä vakaammalta että paljon valoisammalta kuin työttömyyslukujen perusteella voisi luulla, Heikki Korpela toteaa.

Muutokset työllistymisessä vuosien 2019 ja 2025 välillä ovat olleet vähäisiä. Kaikkien ammatillisesta koulutuksesta tai korkeakoulusta valmistuneiden työnsaanti on myös ollut koko ajan selvästi parempaa kuin samanikäisten vaille tutkintoa jääneiden.

Vuosina 2022–2023 työllistyminen oli hieman nopeampaa, mutta muutokset olivat pieniä. Kyseisinä vuosina työllisten määrä oli myös yleisesti korkeampi kuin koskaan Suomen historiassa ja työllisyysastekin mittaushistorian toiseksi korkeimmalla tasolla.

– Työllistymisen näkökulmasta varsinkin korkeakoulutetut pärjäävät keskimäärin edelleen verraten hyvin, Korpela sanoo.