Vastaus ministerille: Yrityksillä oltava vapaus päättää rekrytoinneistaan

Keskuskauppakamarin mukaan sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen (vas.) tiistainen ehdotus yrityksille suunnatusta kiintiöstä täsmätyökykyisten palkkaamiseksi lähestyy ongelmaa väärästä suunnasta.

Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Mikko Valtosen mukaan yrityksillä tulee olla vapaus päättää rekrytoinneistaan.

– Ennen pakkokeinoja on hyödynnettävä kaikki muut mahdollisuudet. Täsmätyökykyisten työllistäminen on ilman muuta tärkeä asia. Varsinkin nyt, kun yrityksiä vaivaa valtava osaajapula. Tarvitaan taloudellisia kannustimia, kuten palkkatukea. Ensiarvoisen tärkeää olisi lisätä työnantajien tietoutta ja osaamista täsmätyökykyisten rekrytoinnista, Valtonen sanoo tiedotteessa.

Hänen mielestään täsmätyökykyisten heikkoa työllistymistä on lähdettävä ratkaisemaan ensisijaisesti lisäämällä yritysten tietoutta ja parantamalla yritysten valmiuksia täsmätyökykyisten työllistämiseksi.

– Uskallan väittää, että paljon on siitä kiinni, minkälaista apua ja tukea yrityksillä on saatavilla vammaisten ja osatyökykyisen palkkaamiseksi. Yrityksillä on vajetta tiedoissa ja valmiuksissa. On tehtävä paljon enemmän, jotta erilaiset tukirakenteet ja tukea antavat tahot tulisivat yrityksille tutuiksi. Ensisijainen lääke ei ole pakottaminen, vaan yritysten tietojen ja valmiuksien parantaminen, Valtonen sanoo.

Hänen mukaansa on rehellistä sanoa, että Suomessa osatyökykyiset eivät olet monimuotoisuuskeskustelun ytimessä, vaan keskustelua käydään enemmän esimerkiksi sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja etniseen taustaan liittyvissä kysymyksissä.

– Meillä on aika paljon tekemistä yhteiskunnassa. Monimuotoisuuskeskustelua tulisi käydä täsmätyökykyisten näkökulmasta paljon nykyistä enemmän, joten avaukset ja ehdotukset ovat tervetulleita. On kuitenkin hyvä pitää mielessä minkälaisen sääntelytaakan alla yritykset jo nyt painivat, Valtonen sanoo.