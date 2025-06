Vastaus Donald Trumpille: Ukrainalla on ässä hihassa

Ukrainalla on edelleen ässä hihassaan, toteaa Kiovan kauppakorkeakoulun johtaja ja Ukrainan entinen elinkeinoministeri Tymofiy Mylovanov.

USA:n presidentti Donald Trump sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille helmikuussa, että ”sinulla on huonot kortit”.

– Mutta Venäjän eteneminen (Ukrainan rintamalla) on marginaalista. Joulukuun 2023 jälkeen se on vallannut vain 4 273 neliökilometriä – alle yhden prosentin Ukrainan alueesta. Etulinjat eivät ole liikkuneet paljon, Mylovanov toteaa X-palvelussa.

– Itse asiassa Ukraina pelasi juuri yhden vahvimmista korteistaan. (Turvallisuuspalvelu) SBU:n droneisku tuhosi 41 Venäjän strategista pommikonetta – kolmanneksen Venäjän pitkän kantaman pommikonearsenaalista. Se on suurin laatuaan oleva operaatio sodan alkamisen jälkeen.

Mylovanovin mukaan Ukrainan tekemä laskutoimitus on yksinkertainen: asevoimat pitää pintansa.

– Venäjän eteneminen on hidasta. Ukrainan ilmapuolustus toimii edelleen. Eurooppa lähettää lisää aseita. Aika ei ole loppumassa – sillä ostetaan vipuvoimaa.

Hän viittaa X-tilillään Ukrainan entisen ulkoministerin Dmytro Kuleban kirjoitukseen Foreign Affairs -lehdessä.

Neuvottelut tulitauosta ja kestävästä rauhasta ovat monimutkaiset ja vaikeat.

– Zelenskyi pitää myönnytyksiä ensimmäisenä askeleena kohti koko maan menettämistä. (Venäjän presidentti Vladimir) Putin ei halua rauhaa – hän haluaa tuhota Ukrainan, Mylovanov sanoo.

– Trumpin rauhanpyrkimykset kääntävät diplomatian logiikan päälaelleen. Hän uhkailee Ukrainaa, ylistää Putinia ja odottaa antautumista oman aikataulunsa mukaisesti. Hän tarjoaa porkkanaa hyökkääjälle ja keppiä uhrille.

Kuleba toteaa kirjoituksessaan, että diplomatia toimii vain siinä tapauksessa, kun painostetaan oikeaa osapuolta.

– Trump tekee päinvastoin – viivästyttää asetoimituksia (Ukrainalle), syyttää Ukrainaa ja vaatii nopeita tuloksia ilman vaikutusvaltaa, Mylovanov toteaa.

– Ukraina ei aio luopua suvereniteetistaan – koska siitä sodassa on kyse. Putin toistaa jatkuvasti, että Ukraina ei ole todellinen kansakunta. Puheissaan hän vaatii, että rauhanpyrkimyksessä on puututtava ” sodan juurisyihin” – mikä tarkoittaa Ukrainan valtion olemassaolon lakkaamista.

Mylovanov pitää kompromisseja mahdollisena, mutta vain jos tilanne muuttuu yhtäkkiä:

– Jos USA:n asetoimitukset (Ukrainalle) loppuvat, EU ei täytä (USA:n luomaa) aukkoa ja (Venäjän) ohjusiskut murtavat Ukrainan puolustuskyvyn. Mitään tällaista ei ole tapahtumassa.

Mylovanov tiivistää kinkkisen tilanteen lyhyesti:

– Zelenskyi ei aio luovuttaa maa-alueita – ei siksi, että hän olisi itsepäinen, vaan koska jokainen osittainen aluemenetys johtaa koko maan menetykseen. Putin haluaa enemmän kuin sopimuksen. Hän haluaa tulla kirjatuksi voittajana historiankirjoihin.

– Siksi kumpikaan osapuoli ei halua rauhaa juuri nyt.

Russia Ukraine Ceasefire is the light at the end of the tunnel — and that light is an oncoming train.

Zelensky sees concessions as the first step toward losing the entire country. Putin doesn’t want peace — he wants erasure of Ukraine.

Kuleba writes in Foreign Affairs.

1/ pic.twitter.com/Cr5PjSvXYR

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) June 2, 2025