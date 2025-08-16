Vastaisku rintaman kuumassa kohdassa, venäläisten väitetään jääneen saarroksiin

Ukraina on vallannut takaisin alueita Donetskin alueella, joita venäläisjoukot ottivat alkuviikosta haltuunsa, kertoo Ukrainan pääesikunta Facebookissa. Tietojen mukaan venäläissotilaita olisi myös jäänyt mottiin.
Venäjä käynnisti alkuviikosta hyökkäyksen Dobropillian suunnalla Itä-Ukrainassa. Venäläisjoukkojen kerrotaan edenneen nopeasti jopa 15 kilometrin syvyyteen ja vallanneen lukuisia Ukrainan puolustusasemia.
Ukrainan pääesikunta tiedotti perjantaina, että kansalliskaartin 1. armeijakunta Azov on kuitenkin viimeisen kolmen päivän aikana pysäyttänyt venäläisten etenemisen. Yhteensä kuusi asutuskeskusta, joihin venäläiset olivat edenneet, on vapautettu.
Vastaiskussa kuoli pääesikunnan mukaan 271 ja loukkaantui 101 venäläissotilasta. Samalla tuhottiin yksi panssarivaunu, kaksi panssariajoneuvoa, 37 moottoriajoneuvoa sekä kolme tykkiä.
– Vakautustoimet jatkuvat Dobropillian suunnallaa, pääesikunnan tiedotteessa todetaan.
Myös suomalainen sota-asiantuntija Emil Kastehelmi kommentoi vastahyökkäystä viestipalvelu X:ssä. Kastehelmen mukaan on selvää, että Venäjän hyökkäyksessä ei ollut kyse vain muutamasta pienestä soluttautumisryhmästä, jotka koittivat livahtaa Ukrainan linjojen läpi.
– Vaikka se saattoikin alkaa kevyempänä operaationa, venäläisjoukot olivat valmiita käyttämään hyväksi läpimurtoja ja etenivät onnistuneesti ukrainalaisten selustaan, Kastehelmi kommentoi.
Mikäli pääesikunnan raportit ovat tosia, osoittavat ne, että taisteluun on osallistunut useampi pataljoona. Taistelut jatkuvat edelleen, sillä Venäjä ei ole vielä menettänyt kaikkia valtaamiaan alueita.
Kastehelmi arvioikin, että Venäjä yrittäneekin seuraavaksi puolustaa valtaamansa alueen eteläisiä osia.
Tilanteessa oli kuitenkin aineksia pahempaan. Kastehelmi huomauttaa, että mikäli ukrainalaiset eivät olisi onnistuneet torjumaan hyökkäyksen kärkeä, olisi se ollut varoittava merkki Ukrainan taistelukyvyn heikkenemisestä.
– Ukrainan vastaus viittaa huoleen siitä, että hyökkäys olisi voinut kehittyä laajemmaksi ongelmaksi, Kastehelmi sanoo.
– Samanlaisia taktisia läpimurtoja voi tapahtua lähitulevaisuudessa muualla, sillä ongelmat, jotka mahdollistavat tämän tapauksen, ovat edelleen olemassa, eikä niitä voida korjata nopeasti.
Toistaiseksi tarkka tilanne rintamalla on kuitenkin vielä epävarma. Ukrainalainen DeepState-sivusto on raportoinut, että Venäjän hyökkäyksen pohjoisin kärki olisi mahdollisesti jäänyt mottiin. Tätä tietoa ei ole vahvistettu.
Sosiaalisessa mediassa on kuitenkin levinnyt videoita vangituista venäläissotilaista. Aiemmin alueella taisteleva 93. mekanisoitu prikaati julkaisi videon, jossa esiteltiin useita venäläisiä sotavankeja ja kerrottiin yksikön vapauttaneen Gruzken ja Veselen kylät.
According to Ukrainian 1st Corps (Azov), the situation east of Dobropillia has been stabilized and the Russians have been pushed out of six villages. They also reported that the combined Russian losses in the area are 385 men, 37 vehicles, 2 AFVs and 1 tank.
