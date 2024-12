Vasemmistoliitto vaatii pakotteita Israelille

Kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo (vas.) kertoo olevansa huolissaan siitä, että uuden arvopohjaisen realismin myötä arvot olisivat väistymässä Suomen ulkopolitiikasta ”pois kovan realismin ja kaupallisten intressien tieltä”.

Honkasalo piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron eduskunnassa maanantaina keskustelussa ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta.

– Siksi on hienoa, että mietinnössä ihmisoikeudet huomioidaan vahvasti ja korostetaan erikseen, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perustana on sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä ja kansainväliseen oikeuteen nojaava monenkeskinen yhteistyö. Tämä on Suomen pitkä perinne, Veronika Honkasalo sanoi.

Vasemmistoliiton edustajan mukaan Suomen pitäisi pystyä tuomitsemaan niin Venäjän kuin Israelin ja kaikkien muidenkin maiden kansainvälisen oikeuden vastainen toiminta.

Honkasalon mielestä pysyvän tulitauon aikaansaamiseksi Gazaan Israelille on asetettava talouspakotteita, EU:n ja Israelin välinen vapaakauppasopimus on jäädytettävä ja Suomen on lopetettava asekauppa Israelin kanssa.

– Palestiina on tunnustettava nyt. Se, miten suhtaudumme Israelin Gazassa harjoittamaan kansanmurhaan ja Israelin pitkään jatkuneeseen väkivaltaiseen ja yhä kiihtyvään apartheid-politiikkaan myös Länsirannalla, kertoo lopulta inhimillisyydestämme kaiken oleellisen. Historia tulee muistamaan, kansanedustaja totesi.

Veronika Honkasalon mukaan Suomen ei pitäisi osallistua Naton ydinaseharjoituksiin. Hän nosti valiokunnan mietinnöstä esiin sen, että Suomi osallistuu Naton toimintaan oman lainsäädäntönsä määrittämissä puitteissa.

– Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi ydinenergialaki asettaa selkeät puitteet harjoitettavalle ydinasepolitiikalle, Honkasalo totesi.