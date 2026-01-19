Vasemmistoliitto sai jättilahjoituksen – IS: Näin puolue kommentoi käyttöä

Vasemmistoliitto ei kerro julkisuuteen, mihin puolue aikoo käyttää espoolaisen yksityishenkilön 450000 euron jättilahjoituksen, uutisoi Ilta-Sanomat.
Vasemmistoliiton puoluesihteeri Anna Mäkipää kertoo, ettei lahjoitus ole korvamerkitty. Puoluesihteerin mukaan rahat ohjataan puolueen ydintoimintaan.
– Ne käytetään poliittisten tavoitteidemme edistämiseen sekä jäsenten ja kannattajien kohtaamiseen. Valmistaudumme myös tuleviin eduskuntavaaleihin, hän kertoo IS:lle
– Tämän turvin voimme tehdä tavanomaista toimintaamme entistä vaikuttavammin. Meillä on paljon pieniä lahjoittajia, mutta näin suuri yksittäinen lahjoitus on poikkeuksellinen, Mäkipää lisää.
Helsingin Sanomat uutisoi sunnuntaina, että elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistajan Scanfilin perustajan lapsenlapsi lahjoitti lokakuussa 450000 euroa vasemmistoliitolle, puolueen piirijärjestöille sekä nuorisojärjestölle.
Lahjoittaja perusteli antamaansa lahjoitusta sillä, ettei koe ansainneensa saamiaan merkittäviä osinkotuloja, ja että hän haluaa käyttää rahaa oikeudenmukaisemmaksi katsomansa yhteiskunnan edistämiseen.
Lahjoitusta voi suhteuttaa vasemmistoliiton saamaan puoluetukeen, joka oli vuonna 2025 yhteensä noin 1,9 miljoonaa euroa.