Vasemmistoliitosta tiukempi vaatimus arvonnousuverosta

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Pia Lohikoski kannustaa hallitusta muistamaan hallitusohjelman kirjaukset aggressiivisen verosuunnittelun torjuntaan budjettiriihen alla.

Puolueen vaatima varakkaiden arvonnousuvero on etenemässä syksyllä eduskuntaan. Arvonnousuverolla puututaan Lohikosken mukaan verovälttelyyn varmistamalla, että Suomessa esimerkiksi osakkeista saadut myyntivoitot myös verotetaan juuri täällä.

– Tämä on tärkeä vero-oikeudenmukaisuutta lisäävä saavutus. Hyvinvointivaltion rahoitus perustuu laajaan veropohjaan, jota erilaiset porsaanreiät rapauttavat. Nyt vain kaikista varakkaimmilla on mahdollisuus aggressiiviseen verosuunnitteluun, Lohikoski toteaa tiedotteessaan.

Lohikosken mukaan esitystä pitäisi vielä korjata.

– Nykyiseen ehdotukseen sisältyvä verovapaus 100 000 euron arvonnousuun asti ja asuinvuosiin perustuva ulosrajaus monimutkaistavat verotusta eikä näille ideaa vesittäville poikkeuksille ole perusteita, hän sanoo.

Hallitusohjelmassa on vahva painotus veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjuntaan. Näillä toimilla laajennetaan Suomen veropohjaa ja lisätään läpinäkyvyyttä.

– Vaikka Suomi on velkaantunut koronakriisissä vähemmän kuin euromaat keskimäärin ja velkakestävyytemme on Euroopan komission mukaan vahvalla tasolla, kohtaamme samaan aikaan julkisten menojen kasvupaineita. Pandemia ja sota ovat toivottavasti ohimeneviä kriisejä, mutta väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutoksen torjunta vaativat suuria julkisia panostuksia ja niitä on mahdollista rahoittaa tilkitsemällä veropohjan aukkoja, Lohikoski sanoo.

– Varallisuuseroihin voidaan vaikuttaa. Me vasemmistoliitossa olemme ehdottaneet esimerkiksi miljonääriveroa yli miljoonan omaisuuksille, Lohikoski muistuttaa.