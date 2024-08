Minja Koskela vasemmistoliiton puheenjohtajakisaan

– Hallituksen talous- ja työmarkkinapolitiikka on epäonnistunut. Työttömyys on kasvanut, työntekijöiden asemaa heikennetty ja samalla talouden epävarmuus lisääntyy. Hallitus maalaa synkkää tulevaisuuskuvaa ja siltä puuttuu uskottava visio, Minja Koskela arvostelee tiedotteessaan.

– Vasemmistoliitolla on huiman eurovaalivoiton jälkeen erinomainen tilaisuus kyseenalaistaa hallituksen kurjistava talouslinja ja näyttää keinoja valoisampaan tulevaisuuteen. Tätä vasemmistoliiton vaihtoehtoa haluan olla rakentamassa yhdessä koko puolueen kanssa.

Koskelan mielestä vasemmistoliitto on puheenjohtaja Li Anderssonin siirtyessä Brysseliin erinomaisessa kunnossa. Puolueen kannatus ja jäsenmäärä ovat vankassa kasvussa. Yhdessä kesän mielipidemittauksessa jopa neljäsosa nuorista aikuisista ilmoitti äänestävänsä vasemmistoliittoa.

– Loistavan Anderssonin johdolla käänsimme vasemmistoliiton suunnan nousuun, ja tämä on meille puolueena erinomainen paikka jatkaa vaikutusvaltamme kasvattamista. Tulevalla puheenjohtajalla on haastava tehtävä, mutta tukena hänellä on osaavat kansanedustajamme, meppimme ja valtuutettumme sekä innokkaat ja motivoituneet vasemmistoliiton jäsenet, Koskela sanoo.

Minja Koskela, 36, on syntynyt Heinävedellä ja asuu nykyään Helsingissä. Hänet valittiin Helsingin kaupunginvaltuustoon vuonna 2021 ja eduskuntaan vuonna 2023. Koulutukseltaan hän on musiikin tohtori ja yhteiskuntatieteiden maisteri.

Jos ja kun vasemmistoliiton puheenjohtajaksi on useampia ehdokkaita, järjestetään neuvoa-antava jäsenäänestys, joka alkaa tiistaina 1.10. Tulos julkaistaan puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina 19.10. Perjantaihin 20.9. klo 16 mennessä liittyneet jäsenet pääsevät osallistumaan jäsenäänestykseen.