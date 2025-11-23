Vasemmistoliiton Nato-linja hämmentää – puoluekokouksen aloitteet kertovat karua kieltä

Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto ihmettelee tuoreessa tiedotteessaan vasemmistoliiton ristiriitaista Nato-linjaa.

Kaunisto kertoo, että kuluvana viikonloppuna pidetyssä vasemmistoliiton puoluekokouksessa käsiteltiin aloitteita, jotka paljastavat Nato-jäsenyyden ja puolustusmenojen jakavan edelleen mielipiteitä puolueen sisällä. Alotteissa muun muassa vaadittiin Suomen eroamista Natosta sekä irtautumista viiden prosentin puolustusmenotavoitteesta.

Puoluehallitus torjui nämä ehdotukset, mutta hyväksyi aloitteet ydinasekiellosta sekä pysyvien Nato-tukikohtien ja -joukkojen torjumisesta.

Kokoomusedustaja hämmästelee, miten Vasemmistoliiton puoluejohto saattoi hyväksyä tällaiset aloitteet.

– Suomi on jo Nato-maa, mikä tarkoittaa, että Suomen alue on osa Naton yhteistä puolustusarkkitehtuuria, Kaunisto huomauttaa.

– Käytännössä tämä merkitsee, että Suomen tukikohdat ovat Nato-tukikohtia ja Suomessa on oltava valmiudet vastaanottaa liittokunnan joukkoja ja puolustusjärjestelmiä, jotta Naton turvatakuut ovat uskottavia ja toimivia myös Suomen kannalta.

Kaunisto painottaa myös, että Nato-jäsenyys edellyttää Suomen osallistumaan täysimääräisesti yhteiseen puolustukseen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että liittokunnan sotilaallinen läsnäolo Suomessa on osa uskottavaa pelotetta.

– Tukikohtien ja joukkojen sijoittaminen ei ole uhka suvereniteetille, vaan vahvistaa sitä, Kaunisto linjaa.

Suomen olisikin Kauniston mukaan integroiduttava yhteiseen puolustukseen ja nopeaan reagointikykyyn perustuvaan järjestelmään, oli kyse sitten yhteisistä tukikohdista, kalustosta, harjoittelusta tai joukoista. Hän painottaa tämän olevan välttämättömyys tilanteessa, jossa Euroopan turvallisuusympäristö on pysyvästi muuttunut Venäjän hyökkäyssodan seurauksena.

Esimerkiksi kansanedustaja nostaa esiin Mikkeliin perustetun Naton pohjoisen alueen maavoimien esikunnan. Kaunisto kysyy, vastustaako vasemmistoliitto tätäkin.

– Vasemmistoliitto toivoo kovasti paluuta hallitukseen. Puolue jättäytyi kuitenkin pois puolueiden yhteisestä velkajarru-sovusta ja esittää nyt puoluehallituksesta asti duubioita Suomen Nato-jäsenyyden täysimääräisyydestä, Kaunisto päivittelee.

– Mihin hallituskokoonpanoon puheenjohtaja Koskela aikoo pyrkiä – vai onko SDP valmis tällaisten vastuuttomien linjausten takuupuolueeksi?