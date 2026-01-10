”Vasemmisto jätti kertomatta” – Tämä on koko totuus työttömyydestä

Suomen työttömyystilanne on noussut esiin, kun tuoreet tilastot osoittavat Suomen työttömyysasteen kiilanneen marraskuussa Espanjan ohi EU:n kärkeen.

Oppositio on arvostellut hallituksen talouspolitiikkaa, mutta hallituspuolueiden kansanedustajat muistuttavat tilastojen taustalla vaikuttavista rakenteellisista tekijöistä.

Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) huomauttaa, että kolikon toisella puolella on positiivista kehitystä: työllisten määrä on tosiasiassa kasvanut vuoden aikana noin 25 000 henkilöllä.

Sammallahden mukaan työttömyysasteen nousu selittyy osin tekijöillä, joista oppositio vaikenee.

Hän nostaa esiin sosiaaliperäisen maahanmuuton vaikutukset ja rakenneuudistukset, jotka ovat kannustaneet ihmisiä siirtymään työvoiman ulkopuolelta aktiivisiksi työnhakijoiksi. Tämä nostaa työttömyysprosenttia, vaikka kyseessä on tavoiteltu siirtymä kohti työmarkkinoita.

Lisäksi hän muistuttaa, että työmarkkinauudistusten vaikutukset näkyvät täysimääräisesti vasta useamman vuoden viiveellä.

– Sen lisäksi, että oppositio jätti kaiken olennaisen kertomatta, heillä ei myöskään ole omaa uskottavaa vaihtoehtoa. Vasemmistoliitto ja vihreät aiheuttaisivat lisää työttömyyttä ja massiiviset veronkorotukset, Sammallahti toteaa.

Myös kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä (kok.) myöntää tilanteen olevan hankala, mutta näkee viitteitä paremmasta.

– Hankala työttömyystilanne, ei siitä mihinkään pääse. Mutta ohi tämäkin menee.

Hän painottaa, että yksityisellä sektorilla työllisten määrä on jo alkanut kasvaa. Aalto-Setälä arvioi uusien ennusteiden perusteella, että talouden elpyminen vahvistuu ja työttömyys alkaa helpottaa jo kuluvan vuoden aikana.

