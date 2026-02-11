Varusmies ajoi kioskin ojaan

Karjalan prikaatin varusmiehen kuljettama sotilaskotiauto suistui ojaan Kouvolassa myöhään tiistaina. Asiasta kertoo Karjalan prikaati. Tapaus sattui iltayhdentoista tienoilla Rämäläntiellä. Tilanteen kävivät paikalla tarkastamassa sekä ambulanssi että poliisi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Sotilaskotiautossa ei ollut muita kuin sitä kuljettanut varusmies, joka ei loukkaantunut. Myöskään kukaan ulkopuolinen ei loukkaantunut. Kuljettaja-varusmies palasi yksikköönsä jo samana iltana. Sotilaskotiauto on viettänyt yön ojassa, mutta siirtyy pois onnettomuuspaikalta keskiviikkoaamuna.

Sotilaskotiauto on liikkuva sotilaskoti, joka palvelee varusmiehiä maastossa. Autosta myydään supistetulla valikoimalla sotilaskodista saatavia tuotteita, kuten kahvia ja munkkeja, sämpylöitä ja virvokkeita. Näitä autoja käytetään harjoituksissa mutta myös erilaisissa tapahtumissa ja edustustehtävissä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Yleisradio kuvaili joitakin vuosia sitten Kainuun prikaatin uutta sotilaskotiautoa pakettiautoksi, jonka sisätiloihin on rakennettu myyntiauto. Myyntiautossa on myyntiluukku tai vastaava tarjoiluaukko ja sisällä hyllyt ja niissä kiinnitykset tavaroille.

Karjalan prikaatissa vierailee tänään myös tasavallan presidentti Alexander Stubb tarkastuskäynnillä.

Vierailen tänään Kouvolassa.



Aamulla luvassa Karjalan prikaatin tarkastuskäynti. Iltapäivällä vierailen Kouvolan Yhteislyseossa sekä Kouvolan Lakritsilla.



Tapaan myös kouvolalaisia Kauppakeskus Veturissa. — Alexander Stubb (@alexstubb) February 11, 2026