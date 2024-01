Vartaloon kertynyt rasva paljastaa tämän terveydestäsi

Ylipainoon liittyvät terveysongelmat ovat kasvaneet hälyttävään tahtiin viime vuosikymmenten aikana.

Hintalappu kansantaloudelle on suuri, sillä esimerkiksi Britanniassa ylipainon arvioidaan aiheuttavan noin 120 miljardin euron kustannukset terveydenhoitokuluina ja menetettynä tuottavuutena. Aiheeseen liittyvät sairaalahoitojaksot ovat kaksinkertaistuneet kuuden vuoden aikana.

Kehoon kertyvä liiallinen rasva lisää sydän- ja verisuonisairauksien, tyypin 2 diabeteksen, monien syöpäsairauksien, maksaongelmien ja muiden kroonisten sairauksien riskiä. Se voi vaikuttaa myös mielenterveyteen.

Telegraph-lehden mukaan rasvan haitalliset vaikutukset ovat pitkälti kiinni siitä, mihin osaan kehoa se varastoituu. Kaikilla ihmisillä on kehossaan rasvaa: naisilla normaali rasvaprosentti on 33–36 ja miehillä 19–25 prosenttia.

Kehossa on lisäksi useita eri rasvatyyppejä, kuten aineenvaihduntaan liittyvää ruskeaa rasvaa. Sitä käytetään lämmönsäätelyssä, mutta siitä on lisäksi hyötyä muiden rasvojen polttamisessa. Tietyt rasvat aktivoituvat vasta raskausaikana.

Yleisin ja haitallisin rasvatyyppi on vyötärön seudulle ja elinten ympärille kerääntyvä viskeraalinen rasva. Sen kertyminen on melko yksilöllistä ja sukupuolisidonnaista. Surreyn yliopiston apulaisprofessori Martin Whyte sanoo viskeraalirasvan olevan ylivoimaisesti vaarallisin, ja ratkaisevaa on sen suhde maksan kanssa. Maksa on kehon tärkein metabolinen elin.

– Kun syöt aterian, niin siinä oleva rasva siirtyy vatsassa verenkiertoon. Suurin osa tästä verestä kulkeutuu suoraan maksaan. Muut vatsaan kertyvät rasvat menevät myös suoraan maksaan, joka joutuu kierrättämään sitä jatkuvasti. Tämä häiritsee aineenvaihduntaa, Whyte sanoo.

Viskeraalinen rasva häiritsee hormoneja ja muita kemikaaleja. Se edistää FGF2-proteiinin erittämistä, mikä johtaa solukasvuun. Se puolestaan lisää syövän riskiä.

Tutkimusten perusteella viskeraalinen rasva tuottaa proteiineja, jotka aiheuttavat kudoksissa ja elimissä tulehdusta. Ne kaventavat verisuonia, mikä kohottaa verenpainetta ja lisää sydänsairauksien riskiä.

Viskeraalista rasvaa voi kertyä liikaa myös henkilöille, jotka vaikuttavat kohtuullisen laihoilta. Tähän vaikuttavat fyysisen aktiivisuuden ohella ruokavalio, alkoholinkulutus ja tupakointi. Nuorilla miehillä korkeampi testosteronin määrä usein alentaa rasvan määrää.