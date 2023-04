Varoitus Zaporižžjan ydinvoimalasta: Elämme lainatulla ajalla

Zaporižžjan ydinvoimalan epävakaa tilanne huolestuttaa kansainvälistä atomienergiajärjestöä IAEA:ta. Järjestön mukaan ydinvoimala on yhdistettynä sähköverkkoon vain yhdellä toimivalla voimalinjalla. Atomienergiajärjestön mukaan tilanne on erittäin riskialtis. Energialaitoksen eteläisellä puolella taistelut ovat jatkuvia ja huoli ydinonnettomuudesta on suuri. IAEA:n pääjohtaja Rafael Grossi julkaisi tilannepäivityksen järjestön verkkosivuilla.

– Elämme lainattua aikaa, mitä tulee Zaporižžjan ydinvoimalan ydinturvallisuuteen ja turvatoimiin. Jos emme ryhdy toimiin voimalaitoksen suojelemiseksi, onnemme loppuu ennemmin tai myöhemmin ja sillä on voi olla vakavia seurauksia ihmisten ja ympäristön terveydelle, IAEA:n pääjohtaja Grossi kertoo.

Ydinvoimalassa paikalla olevat valvontaviranomaiset kertovat jatkuvista pommituksista ja räjähdyksistä ydinvoimalan ympärillä. Järjestö peräänkuuluttaa sopimusta ydinvoimalan suojelemiseksi sotilaallisen konfliktin aikana. Huhtikuun alkupuolella ydinvoimalan raja-aitojen ulkopuolella räjähti kaksi maamiinaa.

IAEA yrittää kaikin keinoin edistää turvallisuustilannetta. Pääjohtaja Grossi tapasi viime viikolla korkeita venäläisiä virkamiehiä, kuten Venäjän energiyhtiö Rosatomin toimitusjohtajaa Aleksei Likhacheviä. Pääjohtaja on keskustellut myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa tilanteesta ja alueen turvallisuuden takaamisesta. Pääjohtaja kertoo, että hän huomasi uusia merkkejä sotilaallisen toiminnan lisääntymisestä ydinvoimalan alueella. Pääjohtaja vieraili ydinvoimalassa maaliskuun lopulla.

– Aikana, jolloin alueella käydään jatkuvaa spekulaatiota sotilaallisista hyökkäyksistä ja vastahyökkäyksistä, on tärkeämpää kuin koskaan sopia, ettei ydinvoimalaan koskaan hyökätä eikä sitä käytetä hyökkäysten käynnistämiseen. En lepää, ennen kuin sopimus on saavutettu, Grossi kertoo.

Viimeisen kuuden viikon aikana Zaporižžjan ydinvoimala on käyttänyt yhtä 750 kilovoltin voimajohtoa tarvittavan ulkopuolisen sähkön saamiseksi reaktorin jäähdytykseen ja muihin ydinturvallisuus- ja turvallisuustoimiin. Aiemmin käytössä ollut yksi 330 kilovoltin varavoimajohto vaurioitui 1. maaliskuuta Dnipro-joen toisella puolella, joka on Venäjän hallinnassa, eikä sitä ole vieläkään korjattu. Ukrainan mukaan sotilaalliset toimet estävät sen asiantuntijoita pääsemästä turvallisesti paikalle.

Sotilaallisten toimien lisäksi myös sääolot vaikuttavat ydinvoimalan turvallisuuteen. Lämpenevän sään myötä osa energiantuotannosta voidaan ajaa alas, jolloin jäähdytystarvetta ei samaan tapaan tarvita. Talvikuukausina jäähdytykseen käytetyt vesivarannot hupenivat, mutta niiden taso on kuitenkin hieman noussut sulavesien myötä.