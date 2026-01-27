Verkkouutiset

Xi Jinping on laittanut sotilasjohtajia vaihtoon Kiinassa. AFP / LEHTIKUVA / LUDOVIC MARIN

Varoitus Xi Jinpingin suunnitelmasta – ”Tämä on paha enne”

  • Julkaistu 27.01.2026 | 10:59
  • Päivitetty 27.01.2026 | 11:12
  • Kiina
Kiinan johdossa tehtyjä puhdistuksia ei pidä nähdä vain maan sisäisenä valtataisteluna, toteaa Henri Vanhanen.
Kun maailman huomio on muualla, Kiinassa tapahtuu hiljaisia mutta isoja peliliikkeitä, toteaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.

Presidentti Xi Jinpingillä on meneillään puhdistukset, jotka tällä hetkellä koskevat armeijan huippua ja jopa hänen pitkäaikaisia luotettujaan. Keskussotilaskomissiossa on jäljellä enää kaksi jäsentä, joista toinen on Xi itse.

– Tämä ei ole tavallinen korruptiouutinen, vaan kovaa valtaa. Pari vuotta sitten Xi teki saman politbyroossa. Kommunistisen puolueen kollektiivinen johto purettiin ja tilalle tuli Xin lojalistien tiimi. Nyt samaa logiikkaa näköjään sovelletaan armeijaan, joka Kiinassakin on lopulta se instituutio, joka määrää ja takaa vallan, Vanhanen muistuttaa.

Hän toteaa, ettei Xi halua ympärilleen ihmisiä, joilla on omaa poliittista painoarvoa tai omia verkostoja. Hän haluaa komentoketjun, joka toteuttaa päätökset eikä kyseenalaista niitä.

– Käytännössä järjestelmästä poistetaan jarruja ja puretaan Maon jälkeen rakennettua vallan hajautusta.

– Miksi nyt? Koska Kiinan toimintaympäristö on muuttunut vaikeammaksi lähes kaikilla suunnilla samaan aikaan. Talouskasvu on hidastunut, velkaa on paljon ja väestö ikääntyy, eikä vanha kasvu­malli enää kanna, Vanhanen pohtii X-ketjussaan.

– Samaan aikaan teknologinen irtikytkentä lännestä kiihtyy. Rajoitukset siruihin, tekoälyyn ja kriittiseen teknologiaan eivät ole väliaikaisia, vaan osa pitkäaikaista suurvaltakilpailua, johon Kiinan on pakko sopeutua.

Lisäksi Taiwan on jäänyt pysyvästi pöydälle. Sitä ei voi ratkaista nopeasti, mutta sitä ei voi Vanhasen mukaan myöskään enää vain sivuuttaa, koska se kytkeytyy suoraan Kiinan asemointiin suhteessa Yhdysvaltoihin ja mahdollisuuksien ikkunoihin.

– Johto ei hae kompromisseja järjestelmän sisältä, vaan täyttä liikkumavaraa. Xi haluaa, ettei kukaan kykene jarruttamaan sisältä käsin. Samalla katoaa myös tärkeä turvamekanismi. Kun kaikki valta keskittyy, myös virhearvioiden vaara kasvaa.

– Siksi tämä ei ole vain tarina Kiinan sisäisestä valtataistelusta. Koko päätöksentekomalli muuttuu henkilökohtaisemmaksi, nopeammaksi ja samalla riskialttiimmaksi. Xi ei vain siivoa järjestelmää vaan muokkaa sitä kriisiaikoja varten. Tämä on paha enne, Vanhanen kiteyttää.

