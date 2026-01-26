Kiinan korkea-arvoista kenraalia syytetään ydinasetietojen vuotamisesta USA:lle

Edes Kiinan korkea-arvoisimpiin kuuluva kenraali ei ole välttynyt maan asevoimissa suoritetuilta puhdistuksilta, vaikka Zhang Youxian on kerrottu olevan presidentti Xi Jinpingin läheinen ystävä.

Zhangia syytetään maan ydinaseohjelmaa koskevien tietojen vuotamisesta Yhdysvalloille, sekä lahjusten ottamisesta virkatehtävissä, kertoo The Wall Street Journal.

Lauantaiaamuna Kiinan kansan vapautusarmeijan johdolle annettiin tilannepäivitys ja hieman sen jälkeen Kiinan puolustusministeriö tiedotti tutkinnasta, joka kohdistuu kenraali Zhang Youxiaan.

Keskusteluista perillä olevien lähteiden mukaan Zhangia epäillään poliittisten klikkien muodostamisesta, millä viitataan puolueen yhtenäisyyttä rapauttaviin verkostoihin, sekä asemansa väärinkäytöstä keskussotilaskomissiossa. Viranomaiset tarkastelevat myös Zhangin toimia virastosta, joka vastaa sotilaskaluston tutkimuksesta, kehityksestä ja hankinnoista.

Suljetussa briiffauksessa esitetyistä syytöksistä kovin oli se, että Zhangin väitetään vuotaneen Yhdysvalloille keskeistä teknistä tietoa Kiinan ydinaseista.

Osa Zhangia koskevasta todistusaineistosta on peräisin Gu Junilta, joka toimi aiemmin valtion omistaman China National Nuclear Corp. -yhtiön toimitusjohtajana. Yhtiö vastaa Kiinan siviili- ja sotilaallisten ydinohjelmien eri osa-alueista. Peking ilmoitti viime maanantaina tutkivansa myös Gu’ta lain rikkomisesta epäiltynä.

Kiinan Washingtonin-suurlähetystön tiedottaja Liu Pengyu kommentoi WSJ:lle, että puolueen päätös tutkia Zhangia osoittaa johdon noudattavan ”korruption torjunnassa nollatoleranssia”. Xi Jinpingin käynnistämä korruption ja epälojaaliuden vastainen kampanja onkin analyytikoiden mukaan suurin sitten Mao Zedongin ajan.

Zhang, kuten Xi itse, kuuluu Kiinan niin sanottuihin ”prinssilapsiin” eli vallankumouksellisten veteraanien ja korkeiden puoluejohtajien jälkeläisiin. Zhangin isä taisteli Xin isän rinnalla Kiinan sisällissodassa, joka johti kommunistien valtaannousuun vuonna 1949, ja molemmat nousivat myöhemmin merkittäviin asemiin.

– Tämä toimi on Kiinan sotilashistoriassa ennennäkemätön ja merkitsee täydellistä ylimmän komennon tuhoamista, sanoo poliittisten riskien konsultointiin erikoistuneen China Strategies Groupin johtaja Christopher Johnson.

Zhangin kaatuminen on liitetty myös entisen puolustusministerin Li Shangfun ylentämiseen. Lähteiden mukaan Zhang junaili Li’n nousua virkaan suuria lahjuksia vastaan. Li katosi julkisuudesta vuonna 2023 ja hänet erotettiin myöhemmin sekä tehtävästään että puolueesta.

Tutkinnan laajuudesta kertoo se, että Xi on määrännyt myös perusteellisen selvityksen Zhangin ajasta Shenyangin sotilasalueen komentajana vuosina 2007–2012.

Lauantaina ilmoitettiin myös keskussotilaskomission esikunnan päällikkönä toimivan kenraali Liu Zhenlin tutkinnasta.

Zhangin ja Liun putoaminen huipulta laajentaa Xin toimia siivota hallinto poliittisesti epäluotettavina ja korruptoituneina pidetyistä henkilöistä. Jos jopa Xin luotettu saa lähteä, ei kukaan ole turvassa, Johnson toteaa.

Kiinan poliittisen järjestelmän sulkeutuneisuus tekee motiivien arvioinnista vaikeaa, mutta tutkinnan perustelut viittaavat siihen, että Zhangilla on saattanut olla liikaa valtaa Xin ulkopuolella, kertoo Asia Society Policy Instituten ulko- ja turvallisuuspolitiikan vanhempi tutkija Lyle Morris WSJ:lle.

Komentorakenteen ”päänkatkaisulla” Xi viestii lähteiden mukaan pitävänsä korruptiota, suosimisverkostoja ja valtion salaisuuksien vuotamista vakavana uhkana Taiwan-tavoitteelleen. Keskussotilaskomission kuudesta sotilasjohtajasta on jäljellä enää vain yksi ja kesän 2023 jälkeen yli 50 korkea-arvoista upseeria sekä puolustusteollisuuden johtajaa on erotettu tai asetettu tutkinnan kohteeksi.

Joidenkin analyytikoiden mukaan puhdistukset voivat kuitenkin vähentää välitöntä riskiä siitä, että Kiina hyökkäisi Taiwaniin. Xi saattaa pyrkiä ensisijaisesti jonkinlaiseen sopimukseen Taiwanista Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa, kun he neuvottelevat talous- ja turvallisuuskysymyksistä myöhemmin tänä vuonna.

– Kun ottaa huomioon suuren ja monimutkaisen sotilasorganisaation johtamisen vaatimukset, tällainen tyhjiö ylimmällä tasolla ei ole kestävää, sanoo MIT:n turvallisuustutkimusohjelman johtaja M. Taylor Fravel.

Hänen mukaansa sillä on ”väistämättä vaikutuksia” PLA:n valmiuteen toteuttaa monimutkaisia sotilasoperaatioita lyhyellä sekä keskipitkällä aikavälillä.