Kiinassa alkoi puhdistus: Kenraaleita pidätetään

Kiinan kenraaleista yksi on pitkään näyttänyt olevan immuuni kahden viime vuoden aikana tehdyille ylimmän johdon laajoille puhdistuksille, kirjoittaa The Economist. Zhang Youxia ei ollut vain Kiinan presidentti Xi Jinpingin henkilökohtainen ystävä.

Hän oli yksi harvoista sotilaskomentajista, joilla oli taistelukokemusta, sillä hän oli taistellut ansiokkaasti Vietnamin sodassa vuonna 1979. Tämä vahvisti hänen auktoriteettiaan keskussotilaskomiteassa (CMC), joka komentaa asevoimia. Jotkut analyytikot pitivät kenraali Zhangia joidenkin viimeaikaisten puhdistusten pääsuunnittelijana. Nyt jopa hänet on syösty vallasta.

Puolustusministeriö ilmoitti 24. tammikuuta, että 75-vuotias kenraali Zhang ja toinen CMC:n jäsen, kenraali Liu Zhenli, oli asetettu tutkinnan kohteeksi ”epäiltyjen vakavien kurinpito- ja lainrikkomusten” vuoksi. 61-vuotias kenraali Liu johtaa operaatioita, tiedustelua ja koulutusta valvovaa yhteistä esikuntaosastoa. Hänen uskotaan olevan läheisissä henkilökohtaisissa suhteissa kenraali Zhangiin, koska hän on myös Vietnamin rajasodan veteraani.

Tutkinnat tarkoittavat, että presidentti Xi on nyt käytännössä tyhjentänyt koko sotilasjohtonsa puhdistuksessa, jota ei ole nähty Mao Zedongin kuoleman jälkeen vuonna 1976.

– Vaikka kenraalit Zhang ja Liu ovat vielä virallisesti erottamatta CMC:stä, tällaiset tutkimukset johtavat yleensä pidätykseen ja niitä seuraa rutiininomaisesti virallinen erottaminen, kertoo Economist. Neljä CMC:n muuta upseeria on jo virallisesti erotettu puolueen ja armeijan viroista.

Tämän seurauksena noin kahden miljoonan sotilaan vahvuista Kiinan vapautusarmeijaa eli PLA:ta valvovalla elimellä on nyt vain kaksi aktiivista jäsentä – puheenjohtajanaan Xi ja lokakuussa varapuheenjohtajanaan nimitetty PLA:n kurinpitopäällikkö, kenraali Zhang Shengmin.

Viimeisimmät tutkinnat ovat tähän mennessä silmiinpistävin osoitus niiden ongelmien laajuudesta, joita Xi edelleen kohtaa yrittäessään muuttaa Kansan vapautusarmeija PLA:n täysin nykyaikaiseksi taisteluvoimaksi. Pian valtaannousunsa jälkeen hän alkoi puuttua laajalle levinneeseen korruptioon ja irtisanomalla kymmeniä kenraaleja sekä käynnistämällä PLA:n rakenteen laajamittaisen uudistuksen.

Uusi puhdistusaalto alkoi noin vuonna 2023 Kiinan ydinaseita hoitavassa joukossa, ja levisi myöhemmin muihin palveluihin sekä PLA:n laitekehitys- ja poliittisiin osastoihin. Korruptio kuitenkin jatkuu ja Xin rakenneuudistukset ovat keskeneräisiä. Hän saattaa nyt osoittaa turhautumisensa kenraali Zhangin kyvyttömyyteen saavuttaa parempia tuloksia ennen Xin asettamaa ensi vuoden määräaikaa, jonka aikana PLA:n on kyettävä valtaamaan Taiwan.

Toinen mahdollisuus on, että kenraali Zhang tai hänen perheenjäsenensä ovat olleet osallisina korruptiossa aiemmin, kenties silloin, kun hän johti lahjonnalle alttiita osastoja, jotka olivat vastuussa aseiden kehittämisestä ja hankinnasta vuosina 2012–2017.

Economist arvioi, että vanhat syytökset ovat saattaneet nousta uudelleen pintaan tai uusia on saattanut ilmaantua, kun Xin tutkijat laajensivat toimintaansa tai kun kenraali Zhangin kilpailijat syöttivät heille tietoja. Joitakin aiemmin iskujen kohteeksi joutuneista upseereista pidettiin hänen suojatteinaan.