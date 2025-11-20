Varoitus uudesta aseesta – rintaman suojakohtia voidaan pian uhata

Venäjän kerrotaan käyttävän päivitettyä versiota iranilaisvalmisteisesta Shahed-107-lennokista, joka pystyy iskemään kohteisiin rintamalinjan takana.

Muutos voi uhata Ukrainan joukkoja alueilla, joita pidettiin aiemmin suhteellisen turvallisina.

Ukrainalainen sotilasasiantuntija Serhii Beskrestnov kirjoittaa Telegram-julkaisussaan, että Shahed-107 tuo Venäjälle edullisen tavan tehdä täsmäiskuja keskipitkillä matkoilla. Tämä paikkaisi aiempaa aukkoa tällaisten asejärjestelmien osalta.

Shahed-107-droonin yksityiskohdista ei ole toistaiseksi varmuutta, mutta se pystyy lentämään huomattavia matkoja ja kaartelemaan kohdealueen yllä ennen iskua. Mahdollisia kohteita voivat olla muun muassa Ukrainan asevoimien huoltovarikot.

Ukrainan joukkojen löytämien jäänteiden perusteella Shahed-107-drooneja valmistettiin viime vuonna Iranissa. Tuotannon arvellaan jatkuvan Venäjällä Tatarstanin Jelabugassa sijaitsevassa tehtaassa.

Kremlin eniten käyttämät pitkän kantaman Shahed-136-lennokit suunniteltiin ja tuotettiin alun perin Iranissa, mutta Venäjän oma kuukausituotanto on kasvamassa lähitulevaisuudessa 6 000 lennokkiin. Shahed-107 on pienempi, mutta myös edullisempi laite.

Taistelukärjen kooksi arvioidaan 8–9 kilogrammaa ja kantamaksi useita satoja kilometrejä.