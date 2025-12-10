Varoitus Ukrainasta: Hyökkääjä aktivoitunut Transnistriassa

Ukrainan sotilastiedustelun (HUR) lähde kertoo ukrainalaiselle Kanal 24:lle, että Venäjä on lisännyt toimintaansa miehittämällään Transnistrian alueella Itä-Moldovassa Ukrainan-vastaisella rajalla.
Lähteiden mukaan Venäjä on kiihdyttänyt Transnistriassa liikekannallepanotoimia. Transnistrian niin sanottuun armeijaan on kutsuttu reserviläisiä palvelukseen ja aseita on jaettu varastoista. Transnistriassa on myös käynnistetty lennokkien tuotantoa ja perustettu droonipilottien koulutuskeskuksia.
Neuvostoliiton ulkomuseona tunnetun Transnistrian omien joukkojen lisäksi alueella on noin 1500 Venäjän sotilasta. Alueella sijaitsee Itä-Euroopan suurin asevarasto eli Cobasnan ase- ja ammusvarikko, jossa arvioidaan olevan noin 22 000 tonnia entisiä neuvostoarmeijan aseita ja ammuksia.
Transnistriassa sijaitsi aikanaan Neuvostoliiton 14. kaartinarmeija, joka asettui Transnistrian sodassa ”itsenäisyyden” tueksi Moldovaa vastaan vuonna 1992. Venäjän nykyinen sotilasosasto OGRV on tuon neuvostoyksikön seuraaja.
Moskova pyrkii lisäämään kaaosta
Kanal 24:n lähteiden mukaan Moskova on lähettämässä turvallisuuspalveluiden salaisia agentteja Transnistriaan. Näiden tehtävänä on voimistaa kriisitilanteen tunnetta, lietsoa kaaosta, harjoittaa provokaatioita ja sabotaasitoimintaa.
Tarkoituksena on vahvistaa otetta Transnistriasta, jota voi käyttää Moldovan epävakauttamiseen. Samalla Moskova voi lisätä painetta Etelä-Ukrainan alueille. HURin lähteen mukaan riski sabotaasiryhmien rajanylityksistä Ukrainaan on kasvanut.
– Gazpromin kaasutoimitusten loputtua vuoden 2025 alussa, pelasti Moldova venäläiskaasusta riippuvaisen Transnistrian romahdukselta. Moldovagaz myy kriittisesti tärkeää energiaa Transnistrialle, lähteet kertovat Kanal 24:lle.
HURin lähteiden mukaan Kremlin nykyiset hankkeet Transnistriassa liittyvät alueella vuonna 2026 järjestettäviin niin sanottuihin ”presidentinvaaleihin” ja niiden ympärille kehitettyihin hybridioperaatioihin.
Venäjän tarkoituksena on saada Transnistria uudelleen koukkuun ilmaisesta venäläiskaasusta, vahvistaa venäläismielisten johtajien asemaa ja Venäjän sotilaallista läsnäoloa Transnistriassa. Kreml voisi myöhemmin hyödyntää koottuja joukkoja ja voimavaroja mahdollista sotilaallista kärjistymistä varten.
Venäjän ote Transnistriasta on heikentynyt
Transnistriassa oli kaasupula viime marraskuussa. Paikalliset yritykset joutuvat lopettamaan toimintansa ja paikallinen lämpövoimala joutui siirtymään hiileen. Pula johtui Venäjältä tulevien maksujen viivästymisestä.
Analyytikko Mihai Isak sanoo Kanal 24:lle, että kaasukiristyksen tarkoitus on lietsoa tyytymättömyyttä Moldovassa ja Transnistriassa. EU-mieliset voimat voittivat Moldovan parlamenttivaalit syyskuun lopulla, vaikka Venäjä käytti 400 miljoonaa euroa saadakseen mieleisensä vaalituloksen. Nyt Isakin mukaan Moskova hakee Transnistriasta mahdollisuutta Moldovan epävakauttamiseen.
Ukrainan ulkomaantiedustelun mukaan Moskova on menettänyt vaikutusvaltaansa Transnistriassa, koska se ei ole vastannut tehokkaasti kaasukriisiin. Samaten alue on yhä riippuvaisempi Euroopan unionista. Lisäksi noin 45 prosenttia Transnistrian asukkaista kannattaisi yhdistymistä Moldovaan.