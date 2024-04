Varoitus Ukrainalle: Rintamalla vakavia heikkouksia

Venäjän joukkojen kerrotaan edenneen viime viikkoina muutamia kilometrejä Ukrainan itäosissa muun muassa Bahmutin ja Avdijivkan kaupunkien lähellä.

Ukrainan asevoimat on pyrkinyt valmistelemaan Donetskin alueelle uusia puolustuslinjoja. Presidentti Volodymyr Zelenskyi vakuutti viime viikolla CBS:n haastattelussa, että rintama on saatu vakautettua. Hänen mukaansa tilanne on parempi kuin kaksi tai kolme kuukautta sitten, jolloin ukrainalaisjoukot kärsivät ammuspulasta ja monista muista ongelmista.

Sotaa seuraavan Rochan-yhtiön analyytikko Konrad Muzyka suhtautuu väitteeseen epäillen. Hänen mukaansa rintamatilannetta ei voi sanoa vakaaksi. Venäläisjoukot ovat päässeet etenemään Donetskin alueella, vaikka maahyökkäysten määrä ja raketinheitinten käyttö väheni verrattuna aiempaan.

– Tämä viittaa siihen, että keskeisillä Bahmutin ja Avdijivkan alueilla on merkittäviä Ukrainan heikkouksia. Puolustajalla on tällä hetkellä vaikeuksia vastata näihin heikkouksiin, Muzyka kirjoittaa tilannekatsauksessaan.

Räjähdelennokkien käytöllä ei vaikuta olleen ratkaisevaa merkitystä taistelukentällä, vaikka ne ovat osin helpottaneet tykistöammuspulan aiheuttamia ongelmia.

Konrad Muzyka uskoo tilanteen helpottavan vasta sitten, kun tukijamaat aloittavat tykistöammusten toimitukset. Tsekin johtamaan hankkeen myötä hankittuja kranaatteja saadaan Ukrainaan mahdollisesti huhtikuusta lähtien.

– Ammusten määrä erityisesti kuljetusten alkuvaiheessa on ratkaisevaa sen kannalta, että venäläisten operaatioille voidaan asettaa korkeampi hintalappu. Tämä voi hyydyttää heidän hyökkäyksiään, Muzyka sanoo.

Venäjän asevoimat on lisäksi moukaroinut Ukrainan energiainfrastruktuuria. Vauriot ovat olleet laajoja muun muassa Harkovan alueella huolimatta siitä, että suuri osa risteilyohjuksista on saatu torjuttua.

Venäjä on käyttänyt sekä ohjuksia että lennokkeja ja lähettänyt niitä eri reittejä kohti ilmapuolustuksen välttämiseksi. Vain Kiova on suojattu lähes kaikkia ilmauhkia vastaan, mikä jättää muut osat maasta haavoittuviksi.

Zelenskyi sanoi haastattelussa, että Venäjä voisi aloittaa uuden hyökkäyksen toukokuun lopulla tai kesäkuussa.

– Sen alkuun asti on odotettavissa, että Venäjä jatkaa nykyisiä operaatioitaan: pitkän kantaman iskuja, joita yhdistetään jatkuviin maahyökkäyksiin puolustajan kuluttamiseksi. Painotamme edelleen, että seuraavat kuukaudet ovat ratkaisevan tärkeitä, Konrad Muzyka arvioi.