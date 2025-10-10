Varoitus tuulesta – myräkkä iskee Suomeen

Merivartiosto varoittaa kovasta tuulesta viikonlopun aikana.

– Tuulinen viikonloppu luvassa! Jos suunnittelet vesille lähtöä, niin tutustu sääennusteisiin. Varmista oman veneen kiinnitykset laiturissa ja huolehdi irtotavarat suojaan, Merivartiosto kirjoittaa X:ssä.

Forecan mukaan lauantaiyönä matalapaineen keskus voimistaa tuulia Suomessa niin, että tuulivahingot ovat mahdollisia sekä lauantaina että sunnuntaina. Osassa Suomea tulee sateita.

On pieni mahdollisuus, että jopa myrskyraja rikkoutuu keskituulessa. Vaikka tuuli ei keskituulessa voimistuisi aivan myrskyksi asti, merialueilla on laajalti odotettavissa myrskypuuskia, ja maa-alueillakin myrskypuuskat voivat olla mahdollisia. Tuuli saattaa aiheuttaa myös vahinkoja, kuten katkenneita oksia ja puita sekä sähkökatkoja.

Tuulia voimistaa Suomen yli liikkuva matalapaineen keskus, joka muodostuu perjantaina Atlantilla, ja liikkuu nopeasti ja samalla voimistuen Norjan ja Ruotsin yli niin, että matalapaineen keskus saapuu Perämeren yli Suomeen lännestä jo lauantain vastaisena yönä.

Lauantain aikana matalapaineen keskus liikkuu Suomen yli itään, mutta tuulet pysyvät yhä voimakkaina.

Lauantaina suuressa osassa maata tuulet puhaltavat lännen puolelta, mutta sunnuntaina tuuli kääntyy puhaltamaan luoteesta niin, että Suomeen alkaa virrata selvästi aiempaa koleampaa ilmaa. Ensi viikolla päivälämpötilat eivät osana päivistä jaksa nousta Suomessa edes 10 asteeseen.

Lauantaiaamun lähestyessä sadealue laajenee, ja aamuun mennessä vettä sataa laajalla alueella maan itäosassa, maan keskivaiheilla ja Lapissa Keski-Lappia myöten. Sadetta voi kertyä maan keskivaiheilla lauantaiyön ja lauantain aikana enimmillään jopa 15–20 millimetriä, mutta yleisemmin sademäärät ovat 5–15 millimetrin luokkaa. Myös Kilpisjärvelle leviää sateita, siellä saattaa veden seassa sataa luntakin.

Tuuli rauhoittuu yöksi, mutta voimistuu jälleen sunnuntaina. Luoteistuuli voimistuu koko maassa iltapäiväksi niin, että koko maassa voi ainakin paikallisesti esiintyä 15–20 m/s puuskia. Tuuli on toisaalta hieman heikompaa kuin lauantain kovimmat lukemat, mutta toisaalta sää on sunnuntaina tuulista koko maassa.

Iltaa kohden Perämerellä voi tulla jopa myrskypuuskia, mutta maa-alueilla tuuli jo heikkenee, vaikka pysyy yhä puuskaisena.

