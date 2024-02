Varoitus Tanskalta: Venäjä voi hyökätä Nato-maahan 3–5 vuoden sisällä

Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsenin mukaan Venäjä voisi hyökätä Nato-maahan kolmen tai viiden vuoden sisällä, kertoo Financial Times.

Viime aikoina eri länsimaista on kuultu samanlaisia varoituksia Moskovan kasvavasta halusta hakea vastakkainasettelua liittyen Ukrainan sotaan ja aggression laajentumiseen. Venäjän kasvaneiden puolustusmenojen pelätään johtavan suoraan yhteenottoon Naton kanssa.

– Ei voida sulkea pois sitä, että Venäjä haastaa 3–5 vuoden sisällä viidennen artiklan ja Naton solidaarisuuden. Tämä ei ollut Naton arvio vuonna 2023. Tämä on uutta tietoa, joka tulee nyt esiin, Poulsen sanoo Jyllands-Posten-lehdelle.

Euroopan maat ovat viime viikkoina varoittaneet yhä useammin Venäjän voivan yrittää heikentää Natoa seuraavan vuosikymmenen aikana.

Viron pääministeri Kaja Kallas totesi tammikuussa Euroopalla olevan kolmesta viiteen vuoteen aikaa valmistautua siihen, että Venäjä laajentaa aggressiotaan Naton itärajalle. Norjan asevoimien komentaja on taas arvioinut, että sota Venäjän kanssa voisi olla edessä jo kahden tai kolmen vuoden kuluttua.

Arvostetun amerikkalaisen Center for Strategic and International Studies -ajatushautomon (CSIS) turvallisuuspolitiikan asiantuntija Mark Cancian arvioi Verkkouutisten haastattelussa, että ”seuraavan 4–5 vuoden aikaikkunassa Venäjän asevoimat eivät kykene toteuttamaan suuria hyökkäysoperaatioita, mutta sen jälkeen heillä on kyvykkyydet sitä varten”.

Samalla kun Ukrainan läntiset liittolaiset ovat kamppailleet sopiakseen lisärahoituksesta ja lisätäkseen asetuotantoa Ukrainalle, Venäjä on käynnistänyt uudelleen sotilasteollisen kompleksinsa ja hankkinut aseita sekä ampumatarvikkeita Iranin ja Pohjois-Korean kaltaisista maista.

– On syytä olla aidosti huolissaan. Venäjän kyky tuottaa sotakalustoa on kasvanut valtavasti. Venäjällä on mahdollisesti tahtoa [aloittaa hyökkäyksiä]. Nyt heillä voi olla myös sotilaalliset kyvyt aikaisemmin kuin odotimme, Poulsen sanoo.

