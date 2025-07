Varoitus rintamalta: Taktiikkaa muutettiin, suuret jalkaväen ryhmät vyöryvät päälle

Venäjän joukot ovat äskettäin muuttaneet taktiikkaansa Ukrainan Harkovan alueen pohjoisosassa ja tekevät nyt jalkaväkihyökkäyksiä jopa 25 sotilaan ryhmissä, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Kyseisellä suunnalla toimivan ukrainalaisen prikaatin tiedottajan mukaan venäläiset hyökkäsivät aiemmin pienissä, 2–3 sotilaan ryhmissä.

Venäjän joukkojen kerrotaan edenneen Pohjois-Harkovassa.

– Tiedottaja kertoo, että Venäjän joukot käyttävät maanalaisia putkistoja – mukaan lukien viemäriputkia – kootakseen sotilaita, ammuksia ja tarvikkeita hyökkäyksiä varten, ISW:n katsauksessa todetaan.

Toisen Pohjois-Harkovan suunnalla toimivan ukrainalaisen prikaatin tiedottaja kertoo, että venäläiset tehostivat jonkin verran hyökkäysoperaatioitaan alueella hyödyntääkseen sääolosuhteita.

Hyökkääjän sanotaan myös lisänneen elektronista häirintää kestävien valokuitudronejen käyttöä pyrkiessään valtaamaan asemia. Ne on varustettu kelalla, joka pudottaa dronen perässä kaapelia. Sen kautta operaattori saa korkealaatuista videokuvaa, joka ei ole radioyhteyksien lailla altis ulkoisille häiriöille.