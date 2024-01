Varoitus rintamalta: Ukrainan tilanne heikkenee idässä

Ukrainan joukot ovat pidätelleet lokakuusta lähtien Venäjän toistuvia hyökkäyksiä Donetskin alueella sijaitsevan Avdijivkan ympäristössä.

Kremlin tavoitteena on saartaa ukrainalaisten vahvasti linnoittama alue ja työntää rintamalinja kauemmas vain parinkymmenen kilometrin päässä sijaitsevasta Donetskin kaupungista. Poikkeuksellisen laajaan operaatioon sidottiin osia kahdesta eri armeijasta.

Venäläisjoukkojen kärsimistä mittavista tappioista huolimatta puolustajien tilanteen varoitetaan heikentyneen tammikuun aikana. Ukrainalainen sotakirjeenvaihtaja Juri Butusov kuvailee Telegram-päivityksessään Avdijivkan tilannetta ”kriittiseksi” ja kehottaa asevoimien johtoa lähettämään alueelle vahvistuksia.

Butusovin mukaan useita venäläissotilaiden ryhmiä onnistui edetä kaupungin laitamille, koska ukrainalaisten voimavarat eivät enää riitä kaikkien asemien puolustamiseen.

– Tällä hetkellä Avdijivkassa tarvitaan taistelureservejä aukkojen sulkemiseksi ja puolustuksen tiheyden lisäämiseksi. Jos näin ei tehdä välittömästi, niin venäläiset tulevat saamaan todellisen jalansijan kaupungissa, Juri Butusov toteaa.

Sotakirjeenvaihtaja varoittaa, että kaupunkialueelle edetessään taistelu muuttuu verisemmäksi ja edellyttää Ukrainalta entistä enemmän vahvistuksia.

Myös sotatilannetta seuraava ja asiantuntijoiden arvostama ukrainalainen Deepstatemap-sivusto vahvistaa venäläisjoukkojen etenemisen. Ukrainan yksiköiden tilannetta kuvaillaan tukalaksi.

Deep State's map shows Russian advances over the past few days into southern Avdiivka. Not clear yet if Russia can hold those positions.https://t.co/KBFfwomCiJ https://t.co/H95Or3iZlH pic.twitter.com/HcOTO6CN1K

— Rob Lee (@RALee85) January 20, 2024