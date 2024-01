Avdijivkan puolustajat kuvailevat näkemäänsä – ”Seuraavana päivänä he hyökkäävät taas uudestaan”

Raskaat taistelut ovat jatkuneet Avdijivka kaupungin lähiympäristössä Ukrainassa.

Ukrainalaissotilaat kertovat CNN:n haastattelussa, että hyökkääjän kalusto- ja ammusylivoima on suuri. Puolustaja on kuitenkin aiheuttanut Venäjälle suuria tappioita ja onnistunut säilyttämään asemansa.

Ukrainalaissotilaiden mukaan Venäjän jalkaväki hyökkää suurilla rynnäköillä ilman panssarikaluston suojaa. Ukrainalaiset kutsuvat Venäjän hyökkäystaktiikkaa ”lihahyökkäykseksi”, sillä hyökkääjän suojaton jalkaväki on täysin puolustajan lennokkien armoilla.

– He hyökkäävät suurella joukolla. Jos tapamme heitä lennokeilla 40 tai 70, seuraavana päivänä he kokoavat joukkonsa uudelleen ja hyökkäävät taas, ukrainalaissotilas kertoo haastattelussa.

Venäjän ylivoima on kuitenkin suuri, ja taistelut kuluttavat myös Ukrainan toimintakykyä.

– Tarvitsemme lisää sotilaita, enemmän kalustoa ja ammuksia sekä lennokkeja, sotilas kiteyttää puolustustaistelun vaikeuden.

Inside the battle for Avdiivka: Ukrainians trying to hold on in the face of massive (and very costly) Russian assaults. @CNN @cnni #Ukraine️ #Russia with @JosephAtaman @TarasovaMarkina pic.twitter.com/8NYAmJAX6p

— Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) January 19, 2024