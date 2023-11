Varoitus rintamalta: Hyökkääjän Ka-52 Alligator -taisteluhelikopterit ovat vakava uhka

Vaikka Venäjän Kamov Ka-52 Alligator -taisteluhelikoptereista ei ole ollut havaintoja Ukrainan rintamalla tai sosiaalisessa mediassa vähään aikaan, hyökkääjä käyttää niitä edelleen, toteaa FPRI-ajatuspajan tutkija, sotilasasiantuntija Rob Lee.

– Ne ovat edelleen vakava ongelma, hän toteaa viestipalvelu X:ssä.

Leen mukaan Venäjän asevoimat siirsi helikoptereita lähellä etulinjaa sijaitseville ammus- ja polttoainevarikoille pian sen jälkeen, kun Ukrainan asevoimat teki lokakuussa ATACMS-ohjuksilla hyökkäyksen Venäjän käyttämille sotilaslentokentille Luhanskin alueella ja Berdjanskin satamakaupungissa.

Ukrainan sotaa avoimista lähteistä seuraavat kommentaattorit ovat panneet merkille, että Ka-52 Alligator -taisteluhelikoptereista ei ole ollut havaintoja vähään aikaan.

– Vaikka (sosiaalisessa mediassa) ei ole videoita helikoptereista, se ei tarkoita sitä, että ne eivät ole olisi käytössä, Lee toteaa.

Lee kertoo olleensa viime viikolla Ukrainassa tutkimusmatkalla ja kysyneensä ukrainalaisilta komentajilta etulinjan eri osissa, onko Ka-52 edelleen ongelma.

– He sanoivat, että kyllä on.

Asiantuntijoiden mukaan Venäjän taisteluhelikopterit ovat osoittautuneet haastaviksi Ukrainan riittämättömän ilmatorjunnan takia.

Kokoomuksen kansanedustaja, entinen Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö kenraalimajuri evp. Pekka Toveri arvioi kesäkuussa Venäjän menettäneen Ka-52-kalustostaan jo lähes kolmanneksen.

Ka-52 helicopters are still operating, and they are still a serious problem. Russia began operating helicopters from FARPs soon after the ATACMS strike. Just because you don't see videos of them does not mean they are not there.

