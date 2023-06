Ka-52-kopteri sai osuman, pysyy videolla juuri ja juuri ilmassa

FPRI-ajatuspajan vanhempi tutkija Rob Lee on jakanut Twitterissä venäläisen Telegram-kanavan julkaiseman videon (jutun alla), joka näyttää vaurioituneen Ka-52-taisteluhelikopterin lentävän tukikohtaansa kohti.

Helikopterin kerrotaan osallistuneen Ukrainan vastahyökkäykseen liittyviin taisteluihin, ja sen pystön sanotaan vaurioituneen saatuaan osuman Ukrainan ilmatorjunnan tulituksessa.

Kokoomuksen kansanedustaja, entinen Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö kenraalimajuri evp. Pekka Toveri kirjoittaa Twitterissä, että Ukrainan vastahyökkäys Etelä-Ukrainassa on edennyt hitaasti.

– Tämä oli odotettavissa, huomioiden Venäjän mittavat puolustusvalmistelut ja miinoitteet sekä sen parhaiden joukkojen sijoittamisen etelään, hän sanoo.

Hän huomauttaa, että Etelä-Ukrainassa joukkojen voimasuhteet ovat tasaiset.

Lisäksi Venäjällä on Toverin mukaan ilmaylivoima ja etenkin sen Ka-52-taisteluhelikopterit ovat osoittautuneet haastaviksi Ukrainan riittämättömän ilmatorjunnan takia.

– Venäjä on tosin menettänyt Ka-52-kalustostaan jo lähes kolmanneksen. Molemmat osapuolet ovat kärsineet suuria tappioita. Viron sotilastiedustelun arvion mukaan Ukraina on menettänyt noin 10 %:a länsikalustostaan ja suuri osa vastahyökkäykseen varatuista prikaateista on jo taistelussa. Venäjän etulinjan joukot kärsivät puolestaan paikoin moraaliongelmista ja niitä pidetään asemissa ”sulkupataljoonilla”.

A Russian Ka-52 helicopter flying with a damaged tail. https://t.co/n3EImSNpFK pic.twitter.com/nUNlqMkS08 — Rob Lee (@RALee85) June 19, 2023