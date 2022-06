Varoitus rintamalta: Ammukset lähes lopussa

Ukrainan sotilastiedustelun varajohtaja varoittaa maan olevan tällä hetkellä häviöllä Venäjää vastaan monilla rintamanosilla.

Vadym Skibitskyn mukaan sota on muuttunut lähes täysin tykistön väliseksi kaksinkamppailuksi, jossa hyökkääjällä on edelleen suuri kalustoylivoima.

– Kaikki riippuu nyt siitä, mitä länsimaat meille toimittavat. Ukrainalla on yksi tykistöase 10–15 Venäjän tykkiä vastassa. Länsimaiset kumppanimme ovat antaneet meille noin kymmenen prosenttia siitä mitä heillä on, Vadym Skibitsky sanoo Guardian-lehden haastattelussa.

Ukrainan asevoimat käyttää päivittäin 5 000–6 000 tykistöammusta. Maan omat ammusvarastot ovat lähes loppu, joten tykistö tulittaa tällä hetkellä 155-millimetrin Nato-standardin mukaisilla ammuksilla.

– Eurooppa toimittaa myös pienemmän kaliiperin ammuksia, mutta määrä on vähentymässä niiden loppuessa läntisistä varastoista, Skibitsky toteaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan maa menettää 60–100 sotilasta kaatuneina ja noin 500 haavoittuneina joka päivä. Tappioiden kokonaismäärä julkaistaan vasta sodan jälkeen.

Sotilastiedustelun varajohtaja toivoo länsimailta erityisesti pitkän kantaman raketinheitinjärjestelmiä, joilla Venäjän tykistöasemia voitaisiin tuhota kaukaa. Myös hyökkääjän asevarastojen on arvioitu olevan loppumassa ainakin osittain.

– Olemme huomanneet, että Venäjä tekee paljon vähemmän rakettihyökkäyksiä. Se on käyttänyt 1970-luvulta peräisin olevia vanhoja neuvostoliittolaisia H-22-raketteja, Vadym Skibitsky toteaa.

Exclusive – Ukraine has almost run out of ammo and dependent on western supplies

"This is an artillery war now…and in terms of artillery we are losing," Ukraine's deputy head of military intel Vadym Skibitsky ahead of June 15 meeting with NATO allies. https://t.co/0qeakvZXS7

— Isobel Koshiw (@IKoshiw) June 10, 2022