Liikennettä vesisateessa Helsingissä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Varoitus liikenteeseen: Näillä alueilla ajokeli muuttuu huonoksi

  • Julkaistu 21.10.2025 | 08:49
  • Päivitetty 21.10.2025 | 08:53
  • Liikenne, Sää
Myös merialueilla liikkumista kannattaa välttää.
Ilmatieteen laitos varoittaa autoilijoita paikoin huonosta ajokelistä.

Varoitus on annettu maan pohjoisosiin, jossa tiistaina on luvassa lumi- ja vesisateita.

Eteläisempiin osiin on luvassa seesteisempää säätä. Päivälämpötilat pysyttelevät plussan puolella.

– Maan etelä- ja keskiosissa sää selkenee päivän kuluessa etelästä alkaen, Ilmatieteen laitos ennustaa sivuillaan.

Myös merialueilla liikkumista kannattaa mahdollisuuksien mukaan välttää tiistaina. Merialueille on annettu tuulivaroitus. Lisäksi koko Pohjanmeren alueelle on annettu aallokkovaroitus. Aallokkovaroituksen vuoksi vesillä liikkuminen esimerkiksi huviveneellä voi olla vaarallista.

Uusimmat
