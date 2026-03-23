Varoitus laajasta energiakriisistä – osakkeet syöksyvät Aasiassa

Osakkeet avautuivat maanantaina laskuun Aasiassa. Japanissa Nikkei 225 -indeksi oli vajaat viisi prosenttia ja Etelä-Koreassa Kospi-indeksi 5,5 prosenttia miinuksella.

Taustalla on jo neljättä viikkoa käynnissä oleva Iranin sota ja sen vaikutukset energian saatavuuteen.

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n pääjohtaja Fatih Birol varoittaa, ettei mikään valtio ole immuuni Lähi-idän konfliktin seurauksille. Hänen mukaansa edessä voi olla 1970-lukua pahempi energiakriisi, jonka vaikutukset muistuttaisivat Ukrainan sodan alkua keväällä 2022.

– Monet meistä muistavat 1970-luvun kaksi peräkkäistä öljykriisiä. Tuolloin maailma menetti molemmissa noin viisi miljoonaa barrelia päivässä eli yhteensä kymmenen. Nyt olemme menettäneet 11 miljoonaa barrelia päivässä, eli vaikutus on suurempi kuin kahdella merkittävällä öljykriisillä yhteensä, Fatih Birol sanoi BBC:n mukaan.

Raakaöljyn ja nesteytetyn maakaasun kuljetukset läpi Hormuzinsalmen ovat edelleen lähes pysähdyksissä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vakuutti perjantaina, että sotatoimia voitaisiin pian vähentää. Puolustusministeri Pete Hegseth tosin sanoi, etteivät operaation tavoitteet ole muuttuneet helmikuun 28. päivän jälkeen. Yhdysvallat pyrkii tuhoamaan Iranin ohjuskaluston, puolustusteollisuuden ja laivaston sekä kyvyn hankkia ydinaseita.

Donald Trump uhkasi hyökätä Iranin voimalaitoksia vastaan, jos se ei päästä rahtilaivoja Hormuzinsalmen läpi. Uhkavaatimuksen aikaraja umpeutuu tiistaina aamuyöllä Teheranin aikaa.

Iran ilmoitti vastaavansa tämänkaltaisiin iskuihin laajoilla hyökkäyksillä öljykohteita vastaan Lähi-idän alueella.