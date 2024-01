Varoitus autoilijoille: Tämä voi vahingoittaa tuulilasia talvella

Tuulilasien vaihtamiseen ja korjaamiseen erikoistuneen kansainvälisen Carglass-ketjun kaupallinen johtaja Jussi Kovasiipi kertoo yhtiön tiedotteessa, kuinka tuulilasille voi tehdä isoa vahinkoa. Samalla hän kertoo mitä välineitä ei kannata käyttää jään poistamiseen. Väärillä välineillä toimiminen johtaa pahimmillaan tuhansien eurojen tappioihin.

Isoimpia uhkia tuulilasille ovat kovat lämpötilanvaihtelut etenkin silloin, kun lasissa on jo valmiiksi kiveniskemiä, tiedotteessa kerrotaan.

– Klassinen esimerkki on laittaa puhallin täysillä päälle jäätyneeseen lasiin, jossa on jo särö. Siinä on silloin iso riski saada aikaan halkeama. Eli suosittelen vahvasti viimeistään ennen pakkasten kiristymistä tarkastamaan, että lasissa ei ole kiveniskemiä, toteaa Kovasiipi tiedotteessa.

Kiirehtiminen tuottaa Kovasiiven mukaan yleensä vain ongelmia. Tuulilasia lämmittäessä on Kovasiiven mukaan tärkeä edetä varovasti. Moderneissa autoissa olevia lämmitettäviä tuulilaseja hän pitää toimivina, koska ne lämmittävät tuulilasia tasaisesti. Halkeamia syntyy, kun aletaan kiirehtimään sulattamisen kanssa.

– Tulee mieleen tapauksia, joissa autoilija on sulattanut jäätynyttä tuulilasia hiustenkuivaajalla tai jopa heittänyt kuumaa vettä jäätyneen tuulilasin päälle päästäkseen nopeammin liikkeelle. Tällaisissa tee-se-itse -menetelmissä se lämpötilaero ja sen äkillinen vaihtelu on niin kova, että tuloksena on hyvin usein juuri se edellä mainittu lasin halkeaminen, Kovasiipi sanoo.

Tuulilasia ja auton ikkunoita ei saa Kovasiiven mukaan rapata millä tahansa välineellä. Riskinä väärää välinettä käyttäessä on lasin naarmuttaminen.

– Jääraapan pitää olla valmistettu nimenomaan siihen tarkoitukseen. Joskus kuulee, että lasia on hinkattu jopa paistinlastalla, jossa on riskinä lasin naarmuuntuminen. Jos jääraapana käyttää mitä tahansa terävää, metallista tai muuten vaan täysin väärää välinettä, se voi naarmuttaa lasin jo yhdestä kerrasta. On tärkeä muistaa, että vakuutus ei kata lasia, jonka on itse omalla toiminnallaan pilannut, Kovasiipi kertoo.

Kovasiipi muistuttaa myös, että oikeanlaiset jääraapat maksavat vain muutaman euron, mutta tuulilasin uusiminen on usein jopa tuhansien eurojen hintainen kulu. Parhaan tuloksen Kovasiiven saa mukaan perinteisellä harjan ja jääraapan yhdistelmällä.

– Sillä saa kaikista parhaan tuloksen. Myös lämmitettävä tuulilasi kannattaa puhdistaa ainakin irtolumesta ja isoimmista kokkareista ennen lämmityksen kytkemistä. Jääraapalla ja harjalla saa kuitenkin kaikki kerrokset pois, Kovasiipi toteaa.