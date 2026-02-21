Varoitus autoilijoille: Sää lauhtuu ja lunta sataa

Lunta tupruttaa viikonloppuna koko maassa, kertoo Foreca sääennusteessaan.

Lauantain aikana sää pilvistyy, ja samalla hajanainen lumisadealue leviää lännestä koko Suomen ylle. Vuorokauden aikana lunta kertynee noin 2–10 senttimetriä.

Lumisateiden myötä sää lauhtuu, ja elohopea kohoaakin maan lounaisosassa pari astetta plussan puolelle. Maan etelä- ja länsiosissa lämpötila on 0–4 pakkasastetta, itä- ja pohjoisosissa taas 2–10 pakkasastetta. Pohjois-Lapissa lämpötila voi vajota jopa 20 pakkasasteeseen, mikäli pilvipeite rakoilee.

Ajokeli on huono koko maassa lumisateen, pöllyävän lumen ja sään lauhtumisen vuoksi.

Sunnuntain vastaisena yönä lumisadealue muuttuu yhtenäisemmäksi, ja jatkaa hidasta liikettä itää kohti. Sunnuntaiaamuun mennessä lumisadealue ulottuu Uudeltamaalta maan itäosaan ja Kainuuseen asti.

Illan lähestyessä lumisateet kuitenkin siirtynevät Venäjän puolelle, ja monin paikoin päästäänkin nauttimaan aurinkoisesta säästä. Maan etelä- ja keskiosissa lämpötila pyörii 0–10 pakkasasteen ja pohjoisessa 5–15 pakkasasteen tienoilla.

Alkuviikon ennusteiden mukaan Suomen ylle olisi rantautumassa jälleen korkeapainealue. Mikäli näin käy, pilvipeite rakoilee ja lumisateet jäävät paikallisiksi.

Maanantaita ja tiistaita päästään viettämään ennusteen mukaan etelässä ja lännessä 2–10 asteen sekä idässä ja pohjoisessa 5–15 asteen pakkassäässä.